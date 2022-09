Vuoi crescere con le Arti Liberali? Secondo appuntamento a Revello il 18 settembre

La grammatica, la retorica e la dialettica costituiscono il Trivio; l'aritmetica, la geometria, la musica, l'astronomia il Quadrivio. Insieme sono definite le Arti Liberali, cioè l’insieme di discipline che uniscono gli insegnamenti letterari e quelli scientifici.

Da qui prende spunto la prima edizione di “4+3 in cammino tra le Arti Liberali”, serie di incontri organizzati dalla Steinway Society Piemonte e Valle d’Aosta e dall’Accademia Filarmonica di Saluzzo, in programma dal 25 agosto al 13 novembre.



Un cammino perfetto per capire il tema della “crescita personale” e del “benessere personale” è una aspirazione a cui in diverso modo tutti puntiamo; perché “crescita personale” significa acquisire quella consapevolezza della realtà e quelle competenze che ci permettono di sradicare vecchi “mindsets” per poterci adattare il più possibile al mondo plastico e in continua evoluzione di oggi, mentre il “benessere personale” ci permette di avere quel giusto stato di serenità indispensabile per prendere decisioni più o meno importanti nella quotidianità.

La consapevolezza, per sua natura, evolve dalla conoscenza e dall’ascolto. Già gli antichi intendevano bene il concetto universale di conoscenza e libertà di trascendenza che continuano ancora oggi a essere i pilastri di una completa evoluzione del sistema corpo-mente.

“4+3” è un cammino che si rifà ai due gradi dell’insegnamento medievale basato sulle sette Arti Liberali. Un percorso attraverso il grande patrimonio culturale e musicale occidentale, occasione per esporsi al Bello, autentico mezzo di completamento ed evoluzione dell’uomo.



IL PROGRAMMA DI SETTEMBRE



Domenica 18 settembre ore 16 - Cappella Marchionale a Revello

conferenza-concerto



“Il disegno umano della Natura” - Aldo Molinengo, agronomo, architetto paesaggista

Il Giardino: dove l’avventura ebbe origine - Marco Piccat, filologo con la partecipazione dell’arch. Paolo Pejrone

Ravel et les Apaches - Federico Bricchetto, pianoforte, musica di Maurice Ravel pianoforte Pleyel, Paris 1927

Venerdì 30 settembre ore 21 - Chiesa Collegiata a Revello

Concerto “Ma è Bach, facendo musica nel castello del cielo, ... l’unico a tracciare la via, e a mostrarci come superare le nostre imperfezioni attraverso la perfezione della musica: a rendere divino ciò che è umano, e umano ciò che è divino” (La musica nel castello del cielo, J.E.Gardiner, 2013).

Meta Bach - Ivano Scavino, organo, musica di Johann Sebastian Bach, organo F.lli Vittino 1874

IL PROGRAMMA DI OTTOBRE

Domenica 16 ottobre ore 15,30 - Cappella Marchionale Revello

conferenza-concerto

Il gioco della Geometria - Silvio Mercadante, matematico

De divina proportione: la centralità della geometria nel pensiero rinascimentale

Carla Bianco, docente di storia dell’arte

Lo spazio come contesto nella composizione di una narrazione fotografica

Amedeo M. Turello, fotografo, collezionista e curatore

Geometrie armoniche: suono, bellezza, valore di uno strumento perfetto

Gessica Monticone Piatino, Steinway&Sons dealer

L’ottimo mondo possibile

Margherita Fratini, violino

Gaia Abaclat, violoncello

Petra Alcidi, pianoforte

musica di Wolfgang Amadeus Mozart



Sabato 29 ottobre ore 18

Show-room Steinway&Sons c/o Piatino Pianoforti Torino

conferenza-concerto

Discovering Bach

Maria Cefalà, pianoforte

musica di Johann Sebastian Bach

pianoforte Steinway&Sons D-274





IL PROGRAMMA DI NOVEMBRE

Domenica 13 novembre ore 16

Chiesa Collegiata (I parte) - Palazzo del Comune (II parte) - Revello

concerto itinerante

Liszt@Bach

Elia Carletto, pianoforte

Ivano Scavino, organo

Lodovico Buscatti, narratore

musica di Johann Sebastian Bach e Franz Liszt

organo F.lli Vittino, 1874 - pianoforte Steinway&Sons, 1940