A Cuneo incontro elettorale con Fratelli d'Italia: presente Daniela Santanchè, oggi anche testimone di nozze del fratello [VIDEO]

Incontro con la cittadinanza, oggi 17 settembre, all'Hotel Palazzo Lovera di Cuneo, per Fratelli d’Italia. Ad una settimana dal voto, il partito guidato da Giorgia Meloni ha ottime sensazioni in vista dell'esito delle urne: "C'è una grandissima atmosfera positiva nei nostri confronti. Di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia ci si può fidare", ha detto Daniela Santanché, candidata e già senatrice.

La Santanchè è arrivata in città non solo per la campagna elettorale ma anche per il matrimonio del fratello Massimo Garnero, oggi sposo alle 17 in Municipio a Cuneo. A sposare il consigliere comunale sarà un'altra consigliera, Serena Garelli.

Monica Ciaburro, onorevole e candidata al Parlamento, ha posto l'accento sulla grande opportunità di cambiamento che la data del 25 settembre potrebbe segnare per il Paese: "Potrebbe esserci davvero una svolta per le imprese e per le famiglie. Abbiamo sempre dimostrato coerenza, determinazione ed equilibrio, quello che serve per affrontare una situazione complessa e delicata come quella attuale. Il voto a Giorgia Meloni potrebbe cambiare le sorti e il modo di affrontare i problemi di una nazione intera".

Presenti anche il consigliere regionale Paolo Bongioanni e il coordinatore provinciale di Fdi William Casoni, oltre a tanti esponenti del partito a livello locale e non solo.