Il terzo Polo partecipa al dibattito con gli studenti del Liceo di Mondovì

Il segretario provinciale di Azione Andrea Vassallo, in rappresentanza della lista del terzo polo "Italia sul Serio", ha partecipato questa mattina al confronto tra i referenti delle principali forze politiche candidate alle elezioni del prossimo 25 Settembre.

Il segretario provinciale Vassallo dichiara: "Ringrazio gli studenti e gli organizzatori di questo confronto costruttivo con al centro temi concreti. Questo è il giusto modo per fare riavvicinare i giovani alla politica, ascoltare le loro proposte e coinvolgerli nella partecipazione politica."

Durante il confronto il segretario provinciale ha voluto ribadire: "Dobbiamo credere nei giovani e investire sul loro futuro. Nel programma del Terzo polo proponiamo di investire in formazione e istruzione.

Per costruire "l'Italia sul Serio", serve agevolare tutti i giovani che intendono aprire un'azienda: intendiamo proporre di posticipare e rateizzare tutti gli adempimenti fiscali dei primi 3 anni nei periodi successivi per tutti i giovani under 35 che decidono di aprire una nuova attività".