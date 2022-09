Matteo Renzi torna nell’Albese per lanciare le proposte del terzo polo con Calenda [FOTO E VIDEO]

Toccano anche la Granda i tour dei leader nazionali impegnati in una campagna elettorale giunta ormai alle battute finali in vista del voto per le politiche di domenica 25 settembre. Oggi, sabato 17, è stata la volta del fondatore di Italia Viva Matteo Renzi portare a un pubblico di imprenditori e cittadini di Langhe e Roero – riuniti nella suggestiva location delle storiche cantine Tenuta Carretta di Piobesi d’Alba – le proposte del Terzo Polo costituito insieme ad Azione di Carlo Calenda, con l’intenzione di portare avanti le opzioni di un centro moderato e progressista che si pone in una linea di ideale continuità con l’esperienza del Governo guidato da Mario Draghi.





Il senatore ed ex presidente del Consiglio – vesti nelle quali era stato anche in visita ad Alba, allora ospite della Fondazione Ferrero – si è intrattenuto per un pranzo e un successivo incontro partecipato da una nutrita schiera di imprenditori della Granda.

Momenti nei quali ha toccato anche temi relativi al territorio, tra i quali l'eterna l'Asti-Cuneo e le esigenze del comparto agroalimentare – non solo quello rappresentato dalla grande industria, ma anche le eccellenze dell’enogastronomia di casa nostra – in un quadro nel quale, a suo giudizio, l’avanzare delle destre nel nostro Paese porta con sé il rischio di aggravare gli effetti di uno scenario mondiale già di per sé particolarmente ostico per la nostra economia.





MATTEO RENZI A TENUTA CARRETTA [VIDEO]

Ad accompagnare Renzi nel suo tour cuneese, col deputato Luigi Marattin, presidente uscente della Commissione Finanze della Camera e anche lui candidato, è stata come già in passato Marta Giovannini, avvocato, sindaco di Verduno e vicepresidente del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). Coordinatore provinciale di Italia Viva e candidata del Terzo Polo alla Camera dei Deputati nel Collegio Piemonte 2 (Cuneo, Asti e Alessandria), Giovannini ha ricordato ai presenti le proposte della coalizione in tema di economia, in merito all’emergenza caro energia che sta minacciando i bilanci di famiglie e aziende, le ricette con le quali la coalizione intende mettere al centro le giovani generazioni e anche i temi della più stringente attualità locale, come quelli relativi alle infrastrutture.





INTERVISTA A MARTA GIOVANNINI [VIDEO]

"Spero – ha detto – di portare a Roma la nostra concretezza, la nostra serietà e la nostra dedizione al lavoro. Solo prendendo il proprio incarico con la massima serietà e il massimo impegno si può fare il miglior lavoro per il proprio collegio e il proprio Paese. Mi impegnerò concretamente – ha proseguito – non soltanto per il definitivo completamento dell’autostrada, ancora da terminare, ma anche per realizzare quelle opere che possano facilitare l’accesso al nuovo ospedale di Verduno, che deve diventare facilmente da tutte le zone per le quali questa struttura è un riferimento".