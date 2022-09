Domani a Saluzzo "Negozi in strada": shopping festivo, occasioni, animazioni

Shopping, occasioni in bancarella, animazioni in strada, per una domenica, domani 18 settembre di "Negozi in strada", il tradizionale appuntamento con i negozi aperti tutto il giorno, dalle 9 alle 20. Sono una settantina gli aderenti alla manifestazione giunta alla quarantaduesima edizione.

Una giornata festiva con animazioni per bambini in alcune aree della città e l’offerta di degustazioni gastronomiche di locali convenzionati.

Come tutti gli anni saranno presenti i concessionari e rivenditori di auto e moto con le ultime novità del settore. L’area auto sarà spostata di fronte al Duomo sul lato portici, per il passaggio in mattinata del corteo dell’Avis, nella festa del trentennale dell’associazione.

La manifestazione è organizzata da Confcommercio Saluzzo e Zona e il CCN Centro commerciale naturale.