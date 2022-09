Calcio Serie D: Bra deludente, la Castanese si impone di misura

Il Bra incappa nella prima sconfitta stagionale cedendo in casa contro la Castanese, neopromossa giunta all'Attilio Bravi con due sconfitte (e senza reti all'attivo) nelle due sfide che hanno aperto il campionato. Passo indietro dei giallorossi rispetto alle precedenti uscite con poche occasioni create e più di una difficoltà nello sviluppo della manovra. Di Braidich, al 18', il gol partita.

Un brivido scuote il Bra dopo 12 minuti. La Castanese si rende pericolosa, su sviluppi di palla inattiva, con Braidich, abile a correggere di testa un pallone nel cuore dell'area. La traversa salva Ujkaj. Decisamente meglio gli ospiti nella prima fase di gara. Supremazia concretizzata al 18'. Urso semina il panico a sinistra e pennella per Braidich che inzucca in rete, 0-1. E' necessario attendere fino al 33' per assistere alla risposta del Bra. Daqoune di prima intenzione dal limite dell'area, una deviazione mette fuori gioco Tota ma la sfera termina alta sulla traversa. I giallorossi faticano a fare gioco e si limitano a collezionare corner. Chiusura di frazione in crescendo per i padroni di casa ma le occasioni latitano e si va a riposo con gli uomini di Molluso avanti di un gol.

La squadra di Floris incontra, anche nella ripresa, le identiche difficoltà della prima parte di partita. Tante giocate imprecise ed un eccessivo ricorso ai lanci lunghi non consentono a Pavesi e Menabò di ricevere fornimenti accettabili. Doppio cambio Bra al 63': Cassata e Pautassi rilevano Gerbino e Marchetti. Al 75' dentro anche Tuzza, gli fa posto Daqoune. I nuovi entrati danno la scossa ma i minuti trascorrono inesorabili senza colpi di scena. La Castanese fa festa (prima vittoria e primo gol realizzato in campionato), il Bra è costretto alla resa.

TABELLINO

BRA-CASTANESE 0-1

Bra (3-5-2): Ujkaj, Quitadamo, Tos, Marchetti (63' Pautassi); Dall'Olio, Daqoune (75' Tuzza), Capellupo, Gerbino (63' Cassata), Bongiovanni; Menabò, Pavesi. A disp: Favaro, Anqoud, Derrick, Di Benedetto, Olivero All. Roberto Floris

Castanese (4-3-2-1): Tota, Grieco (71' Gatti), Mara, Sorrentino, Lomolino; Latini (90' Manfrè), Arrigoni, Battistello; Milani (59' Salducco), Urso (71'Boccadamo) ; Braidich (51' Ndiaye). Di Lernia, Lorenzi, Facchini, Diana. All. Marco Molluso

Gol: Braidich 18'

Ammoniti: Marchetti, Sorrentino, Capellupo, Grieco

Arbitro: David Kovacevic di Arco Riva; assistenti Ion Rusu di Trento e Gianpaolo Giannone di Arco Riva