Volley maschile Serie C, procede la preparazione del VBC Mondovì Villanova di coach Bovolo: "Il lavoro di questa fase ci tornerà utile durante la stagione"

Giovedì sera la FIPAV Regionale ha effettuato il sorteggio dei raggruppamenti della serie C maschile di pallavolo: i gironi saranno due, ciascuno composto da 12 squadre e come di consueto si disputerà la regular season con gare di andata e ritorno ed al termine ci saranno sia i play-off promozione per il passaggio in serie B che i play-out retrocessione.

Il VBC MONDOVI’/VILLANOVA allenato da Massimo Bovolo e dal suo secondo Fabrizio Marchisio è stato inserito nel girone A insieme con Cuneo, Racconigi, Savigliano, Hasta Asti, Arti Volley Collegno, Val Chisone, Pallavolo Torino, S. Paolo Torino, Chisola, S. Paolo ASD e Valsusa.

Sempre giovedì sera, intanto, primo allenamento congiunto stagionale per i monregalesi, che al Pala Tomatis hanno affrontato il Cuneo, vincendo 5-0 (25-20,26-24,25-17,25-13,15-10). Massimo Bovolo è partito con Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Bessone in banda, Caldano e Bertano centrali, Fenoglio libero, dando poi ampio spazio e minutaggio a tutti gli effettivi a propria disposizione, ossia Penta, Macagno, Corbelleri, Paganelli, Berutti, Basso e Garello. Come si evince dai singoli parziali nel primo, terzo, quarto e quinto set i monregalesi sono sempre partiti bene e sono stati costantemente e tranquillamente avanti nel punteggio. Nella seconda frazione, invece, quella più incerta e combattuta, i cuneesi sono partiti decisamente meglio ed i monregalesi hanno sempre dovuto inseguire, riuscendo ad avere la meglio soltanto ai vantaggi.

Soddisfatto al termine coach Massimo Bovolo, il quale, oltre al risultato finale, che in questi casi è sempre poco rilevante ed ha un valore molto secondario, ha soprattutto potuto trarre indicazioni interessanti sullo stato fisico e tecnico del gruppo, ottenendo preziosi dati sui cui lavorare nei prossimi giorni in modo tale da far crescere sempre più la squadra, sia a livello di brillantezza e condizione che nelle varie fasi di gioco, dove si andranno sempre più ad affinare le varie intese tra i giocatori.

“La preparazione – commenta al termina Massimo Bovolo – sta procedendo bene. Con i preparatori atletici abbiamo stilato un programma che ci permetta di giocare la prima parte della stagione con una buona continuità. Siamo ai primi allenamenti e stiamo caricando e come si è visto in questo primo allenamento congiunto siamo tutti imballati, ma il lavoro di questa fase ci tornerà utile lungo la stagione. Ho alternato tutta la rosa e direi che mi sono piaciuti tutti i ragazzi, soprattutto per l'approccio mentale che hanno avuto verso la partita ed era quello che io chiedevo. L'aspetto caratteriale è molto importante e deve esserci dalla prima all'ultima partita”.

Giovedì prossimo secondo allenamento congiunto stagionale, con il VBC MONDOVI’/VILLANOVA che ospiterà sempre alle 20.30 il Racconigi.