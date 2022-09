AAA cercasi assaggiatori per Tiramisù World Cup 2022

A calorie come siete messi? Per tutti gli amanti del tiramisù, abbiamo il lavoro dei sogni che fa per voi.

È proprio sua golosità il protagonista della Tiramisù World Cup 2022 che si terrà a Treviso, in piazza dei Signori, dal 7 al 9 ottobre. L’obiettivo? Quello di eleggere il miglior tiramisù tra centinaia di preparazioni amatoriali (non possono partecipare i professionisti della ristorazione), sia per quanto riguarda la ricetta tradizionale sia per rivisitazioni creative.

Sono previste dettagliate procedure per garantire la freschezza degli ingredienti (quelli base sono forniti ai concorrenti direttamente dall’organizzazione). Per la cronaca, nella passata edizione ha vinto la combo tiramisù + prosciutto e melone.

Per chi si sta già leccando i baffi all’idea di diventare assaggiatori, sappiate che c’è tempo fino alla fine di settembre per entrare a far parte della giuria popolare della TWC 2022. Se vi ritenete massimi esperti in materia e il vostro palato è più allenato che mai, prendete appunti, perché qui si richiedono competenze mica da ridere.

Per candidarsi è richiesta la compilazione di un test (a questo link https://tiramisuworldcup.com/giudici/) con domande sul regolamento del concorso, sulla preparazione e sulla ricetta del dolce al cucchiaio più famoso d’Italia. Solo i migliori saranno selezionati come giudici, oppure come giudici di riserva.

Se invece volete partecipare cucinando il vostro tiramisù, cliccate https://tiramisuworldcup.com/partecipa/. Astenersi non golosi!