A Mondovì il premio "Giovani virtuosi in comune" grazie al progetto "Reci-Mask"

Riciclare e riutilizzare le mascherine usate nel periodo pandemico per ridurre i rifiuti e salvare l'ambiente. Con questo spirito era iniziato il progetto "Reci-mask" che ha visto la sinergia del Politecnico di Torino e dei ragazzi del "Circolo delle idee di Mondovì" (leggi qui) e che ha poi coinvolto scuole e aziende del territorio. Una scommessa che non solo è stata vinta, ma anche premiata. Il progetto infatti è risultato vincitore del bando “Giovani Virtuosi in Comune”, promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi. Nato per valorizzare, connettere e premiare buone pratiche e idee a favore delle comunità il riconoscimento è rivolto ai giovani.

Selezionato dalla giuria del Premio, tra oltre 20 candidature pervenute da altrettanti comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale, “Reci-mask”, volto alla realizzazione di un sistema di riciclo e raccolta differenziata di mascherine chirurgiche, ha conquistato la vittoria.

Marco Bellocchio, oggi consigliere, ma prima vice presidente del Circolo delle Idee, si è aggiudicato il premio di 3 mila euro previsto dal bando, racconta l’iniziativa. Sabato pomeriggio, nella cornice del polo delle ex Orfane, la consegna del riconoscimento, alla presenza di rappresentanti dell'attuale amministrazione. A fare gli onori di casa il consigliere Erika Chiecchio, già assessore all'ambiente che aveva seguito in ogni fase il progetto, e l'assessore alle politiche Giovanili, Alessandro Terreno. Il progetto si è composto di due fasi. Una fase di sperimentazione, rivolta esclusivamente al liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì. Nella mattinata sono stati raccolti 3,5 kg di mascherine chirurgiche in appositi contenitori posti agli ingessi dell’istituto scolastico. Le mascherine sono state sanificate e trasportate alla sede di Alessandria del Politecnico di Torino per essere riciclate. Avvenuta la sperimentazione si è dato inizio alla seconda fase ampliando il progetto, coinvolgendo le scuole di primo e secondo grado e le aziende private del monregalese. In tutto sono stati consegnati 33 bidoni dalla società Proteo per la raccolta da 20, 30 e 80 litri. Una decina le scuole coinvolte per un quantitativo complessivo di 15 Kg. raccolti e avviati al riciclo. "L'uso massiccio e continuato delle mascherine, dovuto alla crisi pandemica di questi anni, ha reso inevitabile un incremento poderoso di rifiuti prodotti dalla necessità di dover cambiare quotidianamente le mascherine." - spiega Marco Bellocchio - "Sul solco dell’ambientalismo e del senso civico abbiamo avviato come Circolo delle Idee, in collaborazione con il Politecnico di Torino e il Comune di Mondovì, una raccolta mirata di mascherine chirurgiche che sono state trasferite al Politecnico per il processo di ricerca per il riciclo. È stato nostro obbiettivo primario garantire che tutte le componenti della nostra comunità venissero coinvolte nel progetto: scuole, attività produttive e tutta la cittadinanza”.

“Quando Asia Trambaioli ha proposto al Direttivo dei Comuni Virtuosi l’idea di un bando rivolto ai giovani ci siamo subito attivati per renderlo possibile – dichiara Marco Boschini, coordinatore nazionale della rete -. Se c’è una fascia della popolazione che è stata colpita pesantemente dalla pandemia è proprio quella dei nostri ragazzi e ragazze. Volevamo dare un’opportunità concreta a chi ogni giorno si attiva per la propria comunità, inventando progetti che danno risposte concrete a problemi nuovi, come nel caso di “RECI-MASK”.