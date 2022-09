Attese 500 persone a Mondovì per il Raduno dei Centri Anziani di Piemonte e Valle d'Aosta

L’iniziativa, promossa dal C.I.P. di San Damiano d’Asti e fortemente voluta dall’Amministrazione, con il prezioso contributo dei Centri di Incontro Anziani monregalesi, era già stata prevista nel 2020, ma, a causa della pandemia da Covid 19, l’evento si è dovutori mandare.

Preparare l’accoglienza ha significato coinvolgere ristoratori e commercianti di Mondovì e della zona, la Polizia municipale, la Protezione Civile, la Croce Rossa ed i dipendenti del Comune, oltre alla collaborazione della ditta locale incaricata della gestione dell’evento.

Denso il programma del 22 settembre: i pullman - 15 con 500 persone - cominceranno ad arrivare verso le 8.30 e fino alle 10; i partecipanti verranno accolti dai volontari che si sono messi a disposizione, si procederà con la registrazione e foto ricordo e, successivamente, verranno accompagnati ai bar della città per la colazione.

Alle 10:15 comincerà la sfilata di circa un chilometro che si svolgerà nelle vie del centro storico del rione Breo, con l’accompagnamento di un gruppo musicale. Alle 10.45 ritorno in piazza Ellero per il saluto delle Autorità e a seguire verrà celebrata la Santa Messa.

A conclusione della celebrazione avverrà il trasferimento presso i vari ristoranti per il pranzo. Nel pomeriggio, in piazza Ellero, dalle 15:15 alle 16:30 si svolgerà lo spettacolo “LILUMANIA” del gruppo musicale Trelilu e, contemporaneamente, per i partecipanti interessati, le visite guidate - mediante l’utilizzo della funicolare - al rione Piazza; si svolgerà inoltre la castagnata realizzata dai gruppi Alpini cittadini.

Sempre al pomeriggio, verrà consegnato un piatto ricordo a tutti i gruppi che parteciperanno. Il rientro verso le destinazioni di provenienza è previsto a partire dalle 17:15.