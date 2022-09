Boves, niente intervento per l'ANPI alle celebrazioni del 19 settembre. Allemano: "Antifascismo nostra unica ideologia"

Botta e risposta, in quel di Boves, tra il presidente dell'ANPI Cuneo Paolo Allemano e il sindaco della città ai piedi della Bisalta Maurizio Paoletti.

Il primo, infatti, ha realizzato una breve lettera relativamente alle celebrazioni legate al ricordo dell'eccidio del 19 settembre 1943 - tenutesi nel weekend appena trascorso - , lamentando l'intenzione dell'amministrazione comunale di non far intervenire l'associazione da lui presieduta: "Con questa breve nota - scrive Allemano - l'ANPI esprime rammarico per il fatto che alla celebrazione bovesana per il 19 settembre l'associazione sia stata associata a un partito politico. L'amministrazione comunale, con questa motivazione, ha ritenuto di non far intervenire gli eredi dei Partigiani i quali, come giustamente è stato ricordato, rappresentavano oggi come allora, diverse posizioni partitiche ma mai fasciste, e i cui principi democratici sono impressi a chiare lettere nella nostra Costituzione".

Allemano è stato anche raggiunto al telefono, per approfondire la questione. "Non ci sono morti o feriti ma una situazione che è giusto sollevare e discutere - ha detto - : l'ANPI è stata accomunata a un partito politico e costretta nelle disposizioni per la par condicio, ma è una realtà che si distingue con forza da qualunque ideologia che non sia quella antifascista".

"Non voglio polemizzare, anzi molti interventi anche del sindaco Paoletti li considero validissimi (come il ricordare che, noi, in Grecia abbiamo fatto la parte del carnefice) ma proprio a fronte di questo non comprendo la decisione di non far intervenire l'ANPI - conclude Allemano - . Specie, poi, in una manifestazione che ricorda la prima delle stragi nazifasiste dell'epoca. Mi confonde il fatto che non si sia voluto dare alla manifestazione un'impronta strettamente e chiaramente antifascista".

Una lettura che Paoletti smentisce categoricamente. "Tante altre autorità, pur presenti, non sono state fatte intervenire; in scaletta già c'erano gli interventi di quattro sinaci ospiti, il console onorario della Francia e la sua vice e il sottoscritto. Insomma, gli interventi previsti ci sono sembrati più che sufficienti".

"Come sindaco mi spiace sinceramente che Allemano abbia imbastito questa polemica - prosegue il sindaco di Boves - : l'ANPI dovrebbe avere un ruolo d'unione e non divisivo. Se questo è il suo obiettivo, non è partito con il piede giusto".