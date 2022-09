Oggi visite speciali alla sinagoga di Mondovì Piazza

In occasione della 23^ edizione della "Giornata Europea della Cultura Ebraica" anche la sinagoga di Mondovì apre le sue porte ai visitatori. A curare le visite, coordinata da Artefacta, Marco Cerrina Cordero di Montezemolo, custode della sinagoga monregalese.



Costruita nel 1723-24 con l'istituzione del ghetto, che durò per 124 anni, la sinagoga è un piccolo gioeillo nascosto tra i palazzi di via Vico, difficile scorgerla se non si sa dove guardare, la sinagoga si nasconde tra i palazzi di Piazza.

Oggi, domenica 18 settembre, grazie all'iniziativa coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e alla quale aderiscono ventisei Paesi europei, si potrà visitare.

In Granda gli appuntamenti non coinvolgeranno solo Mondovì ma anche Cuneo e Saluzzo. Tutte le visite sono guidate, a ingresso libero e senza prenotazione.



Cuneo

Contrada Mondovì 20

Visite alla sinagoga in partenza ogni ora dalle 10 alle 19 (a cura di Artefacta Beni Culturali).



Mondovì

via Vico 65

Visite alla sinagoga in partenza ogni mezz'ora dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 (a cura di Artefacta Beni Culturali), prenotazione consigliata al numero +39 335 525 1974.



Saluzzo

via Deportati Ebrei 10

Visite alla sinagoga in partenza ogni ora dalle 10 alle 19 (a cura di Artefacta Beni Culturali).