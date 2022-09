Alternative a Dogecoin e Shiba Inu, investitori a caccia di Tamadoge

Le più note meme coin come Doge e Shiba Inu hanno subito una correzione del loro valore al ribasso lungo tutto il 2022. Per questo motivo gli investitori sono alla ricerca della nuova migliore occasione crypto su cui investire nel 2022. Dopo aver analizzato il mercato, il nostro consiglio è di puntare su Tamadoge, il token che promette di diventare la prossima crypto di riferimento nel 2022.

Conviene investire in Tamadoge? Questa guida passa in rassegna gli aspetti legati a Tamadoge, dal prezzo alle principali caratteristiche della piattaforma e mostra come comprare Tamadoge nel 2022.

Ora che i prezzi di Dogecoin e Shiba Inu hanno subito correzioni al ribasso, noi consigliamo di dare una possibilità a Tamadoge che dimostra di essere una delle migliori meme coin da comprare. La sessione seguente analizza le cinque ragioni per cui Tamadoge è uno dei migliori giochi sul metaverso e la migliore alternativa a Doge e Shiba Inu.

DOGE e SHIB hanno assicurato grossi profitti ai primissimi investitori negli ultimi due anni. Eppure molti analisti sono convinti che il successo di queste meme coin non è direttamente collegato alle loro possibilità d’uso o allo sviluppo del potenziale delle criptovalute.

Invece Tamadoge si distingue proponendo a giocatori e investitori uno tra i migliori crypto games nel 2022. Si tratta di una piattaforma di tipo play-to-earn (P2E) che permette ai giocatori di competere per ottenere premi generati all’interno del gioco, accedere a collezioni di NFT e gareggiare con altri giocatori nell’ecosistema virtuale.

TAMA è la criptovaluta nativa di questa piattaforma che attualmente si trova in fase di prevendita. Gli acquirenti possono comprare i token TAMA ad un prezzo d’occasione e approfittare delle possibilità di ottenere già profitti quando il token sarà venduto durante l’ICO (initial coin offering) ufficiale a prezzo maggiorato.

Token deflazionario

Uno degli elementi che differenzia TAMA dalle altre meme coin è la fornitura complessiva di monete. Dal suo lancio, Dogecoin ha fatto crescere la fornitura dagli iniziali 100 miliardi fino agli attuali 132 miliardi di monete. Inoltre, Shiba Inu ha una fornitura massima di 1 quadrilione di token, elementi che rendono questi asset altamente inflazionistici

TAMA al contrario punta a diventare un asset deflazionario dato che ha fissato la soglia massima della sua fornitura a 2 miliardi di token. Inoltre, sul network di Tamadoge si brucerà il 5% di tutti i TAMA spesi all’interno dell’ecosistema. In questo modo ci si assicura che la domanda superi l’offerta, elemento che può spingere all’aumento del prezzo in futuro.

2. Uso del metaverso e funzionalità degli NFT

Nel 2022 gli investitori sono a caccia dei migliori giochi play to earn a cui partecipare e su cui investire. La crescita delle funzionalità associate al web 3.0 ha fatto sì che gli sviluppatori possano servirsi del potenziale degli smart contract e dei protocolli di DeFi (decentralized finance) all’interno dei propri ecosistemi virtuali.

L’elemento centrale della piattaforma sono i cuccioli Tamadoge, si tratta di personaggi virtuali mintati come NFT grazie alle funzionalità degli smart contract. I giocatori possono creare, acquistare e allevare i cani, cioè gli avatar in formato NFT che interagiscono sul Tamaverse, la principale piattaforma di Tamadoge. Questi NFT si possono comprare direttamente nel Tama Store per poi essere usati nelle lotte con altri giocatori della community Tamadoge.

Per comprare gli NFT servono i TAMA, per questo il successo della piattaforma è strettamente legato a quello dei token, il cui prezzo è determinato anche dalla domanda degli utenti.

3. Niente commissione sulle transazioni

Chi compra Bitcoin e altre criptovalute deve pagare una commissione sulle transazioni ogni volta che invia, compra o vende i propri asset. Questo si traduce in una riduzione del potere d’acquisto di criptovalute, di certo non un buon affare per un investitore in cerca di opportunità ad alto rendimento.

Tamadoge non applica commissioni sulle transazioni ogni volta che vendono o comprano TAMA. Gli sviluppatori credono che il valore debba essere generato all’interno dello stesso ecosistema. In questo modo gli utenti sono in grado di ricevere una percentuale più alta di profitti.

4. Prossime tappe della roadmap

Tamadoge ha in serbo diversi elementi da sviluppare e aggiornare all’interno del proprio ecosistema. Secondo la roadmap, TAMA sarà presente sui listini dei principali exchange centralizzati e decentralizzati. Per esempio, sarà presente sul noto CEX LBank.

Tamadoge visto da vicino

Tamadoge (TAMA) è la criptovaluta nativa e l’utility token del Tamaverse, una piattaforma P2E che punta a combinare l’ambito del gaming con protocolli basati sul web 3.0 e la tecnologia blockchain.

Per esempio, gli utenti possono acquistare i pet Tamadoge all’interno dell’ecosistema. Si tratta di avatar in forma di cuccioli di cane che sono stati mintati come NFT sul Tamaverse. I giocatori possono comprarli sul Tama store, ed essere certi che il 5% di tutti i proventi derivati dalle vendite saranno bruciati per mantenere il carattere deflazionistico dell’asset.

La prevendita beta dei TAMA è iniziata lo scorso 25 luglio ed è terminata molto prima del previsto. La prevendita vera e propria invece si concluderà entro la fine del 2022. Durante questa fase gli utenti potranno acquistare il 50% della fornitura totale che ammonta a 2 miliardi di token.

Gli sviluppatori del progetto destineranno il 20% della supply agli exchange centralizzati e decentralizzati. Il rimanente 30% dei token sarà invece rilasciato nel corso dei prossimi 10 anni con operazioni di minting.

Il team di Tamadoge ha passato la verifica KYC da parte di CoinSniper, mentre SolidProof.io ha analizzato a fondo il codice dello smart contract.

Investimento minimo 1.000 TAMA (∼$20 + gas fee) Investimento massimo N/D Metodo d’acquisto ETH, USDT, Carta via Transak Blockchain Ethereum Prevendita Beta Terminata Prevendita Termina nel quarto trimestre 2022

Come comprare Tamadoge (TAMA)

Gli investitori che cercano una meme coin su cui puntare possono seguire la nostra guida step-by-step su come comprare Tamadoge.

Step 1: Apri un wallet crypto

Gli utenti che vogliono comprare Tamadoge devono prima scaricare un wallet crypto.

MetaMask è uno tra i migliori wallet crypto che gli utenti possono collegare alla prevendita di Tamadoge.

Gli utenti possono accedere al sito di MetaMask e cliccare su ‘Download’.

Step 2: Compra ETH o USDT

Per comprare i Tamadoge servono ETH o USDT. Gli investitori possono procurarseli facilmente in qualsiasi exchange di criptovalute. Quindi, compra Ethereum o USDT e trasferisci i token al wallet Metamask.

Step 3: Collega MetaMask alla prevendita di Tamadoge

Il prossimo passo è andare sul sito di Tamadoge, fare clic su ‘Connect Wallet’ e selezionare il fornitore del servizio per collegarlo alla piattaforma di prevendita. Va detto che gli investitori possono comprare TAMA direttamente in cambio di valuta corrente dopo aver collegato i propri wallet al sito.

Con carta di credito o debito è possibile comprare a partire da un minimo di 1.000 TAMA.

Segui le istruzioni per collegare il wallet.

Step 4: Compra TAMA

Non resta che comprare TAMA. Devi inserire la quantità di TAMA che intendi comprare e seleziona ‘Convert ETH’ o ‘Convert USDT’. L’acquisto minimo è fissato in 1.000 TAMA.

Per finire, gli utenti potranno riscattare i propri TAMA solo una volta che sarà conclusa la prevendita. Quando questo periodo sarà terminato basta cliccare su ‘claim’ sull’homepage del progetto Tamadoge.

È inoltre possibile acquistare TAMA con una carta bancaria, grazie all’integrazione della funzione fiat on-ramp di Transak.

