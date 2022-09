Le 5 migliori criptovalute TikTok da seguire nel 2022

La crescita esponenziale di TikTok lo scorso anno ha attirato un bel po’ di progetti crypto in cerca di popolarità. Gran parte di questi titoli pagano i più noti influencer dei social media perché promuovano i propri token nella speranza di ottenere maggiore seguito.

Ora che TikTok sta diventando una tra le principali piattaforme social al mondo, è inevitabile che anche le truffe vengano pubblicizzate in maniera aggressiva su questo canale. Di conseguenza, non è una buona idea prendere per vero qualsiasi consiglio diano gli influencer su TikTok e investire su qualsiasi progetto crypto vogliano pubblicizzare.



Per fortuna abbiamo fatto le nostre ricerche e scoperto quali sono le cinque migliori criptovalute pubblicizzate su TikTok da seguire nel 2022.

Le cinque migliori crypto top trending su TikTok da seguire nel 2022

TamaDoge - l’unica meme coin con una reale funzione Hedera Hashgraph - piattaforma per smart contract altamente efficace VeChain - progetto incentrato sulla gestione della supply chain Near Protocol - rivale di tipo Layer-1 di Ethereum IOTA - protocollo di riferimento per l’Internet of Things

Analisi delle cinque migliori crypto top trending su TikTok da seguire nel 2022

Tutti i progetti di questo elenco sono stati pubblicizzati da diversi influencer su TikTok e stanno iniziando ad attirare l’attenzione e l’interesse degli utenti di TikTok.

1. TamaDoge

TamaDoge è in cima alla classifica delle migliori crypto su TikTok da seguire nel 2022 dopo essere riuscita a ottenere una certa attenzione sulla piattaforma social. TamaDoge è l’ultima novità nel settore delle meme coin, si tratta di un gioco di tipo play-to-earn che offre una diverse funzioni per chi la possiede.

Il punto di forza di TamaDoge è di essere per prima cosa un videogame divertente a cui chiunque vorrebbe giocare, anche chi non è coinvolto col settore delle criptovalute.

Blockchain Ethereum Prevendita beta Terminata Fine Prevendita Fine 2022 Metodo d’acquisto ETH, USDT, Carta di debito/credito Investmento Max/Min N/D

VISITA TAMADOGE ORA

Il progetto è stato in fase di prevendita beta dal 25 luglio che si è conclusa 66 giorni prima del termine previsto. Adesso la prevendita è in corso con prezzi via via crescenti fino al completamento dell’obiettivo di vendita (al momento è 1 USDT = 33.33 TAMA) e comunque non oltre la fine del 2022. Sono stati destinati alla prevendita 1 miliardo di $TAMA, il resto verrà distribuito.

Lo scopo del gioco è nutrire, addestrare, allevare e allenare per i combattimenti i cuccioli TamaDoge in formato NFT per scalare la classifica. Gli utenti in cima alla classifica possono reclamare le proprie vincite dalla Dogepool ogni mese.

L’ecosistema TamaDoge si compone di;

Token TamaDoge ($TAMA)

Tamaverse

Animali TamaDoge

Gioco TamaDoge

Classifica TamaDoge

Inoltre, fa parte dell’ecosistema anche lo store di Tamadoge.

I cani TamaDoge sono l’elemento centrale dell’ecosistema TamaDoge. Sono cuccioli virtuali in formato NFT che al momento della vendita sono tutti uguali e sviluppano tratti distintivi man mano che il proprietario se ne prende cura. I giocatori possono comprare gli NFT dei pet TamaDoge e devono poi occuparsene giocando con loro e nutrendoli per farli crescere. Quando il pet TamaDoge diventa adulto, può combattere con gli altri pet nel Tamaverse.

I pet TamaDoge si comprano in $TAMA nello store TamaDoge. Qui si può comprare cibo, giochi e accessori per personalizzare i pet. I profitti generati dalle vendite sono suddivisi così:

5% serve per il burning dei $TAMA, rendendo la crypto deflazionistica

30% serve per lo sviluppo della piattaforma e attività di marketing

65% serve per finanziare il montepremi P2E della Dogepool

Vale la pena sottolineare che gli NFT TamaDoge possono essere usati in modo del tutto nuovo rispetto al solito. Ogni NFT TamaDoge è associato a un personaggio 3D animato e interoperabile. È possibile integrare il proprio NFT ad altri metaversi preesistenti, quindi può essere usato come avatar in altri metaversi come Decentraland o The Sandbox.