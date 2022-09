Asti pronta a tornare nel Medioevo: il 24 e 25 settembre è tempo di 'Arti e Mercanti'

Tutto è pronto per la 21esima, attesissima edizione di Arti e Mercanti.



"L’edizione 2022 - spiega Cna di Asti - arriva dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, in un clima di generale preoccupazione ed incertezza, dettate da una crisi energetica che non ha precedenti. Nonostante questo abbiamo deciso di organizzare la manifestazione, dando vita a quella che è stata definita l’edizione della ripartenza".



“Nel nostro piccolo - dichiara la presidente Lia Merlone - abbiamo voluto a contrastare il sentimento di rassegnazione che è sempre più diffuso, creando un’occasione di promozione dell’economia del nostro territorio”.



La location è come sempre corso Alfieri - all’ombra della Torre Rossa da piazza Santa Caterina a palazzo Alfieri.

Si torna a quando Asti era capitale indiscussa dei commerci e fiorente centro finanziario

Il format, entrato ormai nel cuore degli astigiani e dei visitatori, prevede che per due giorni le lancette tornino a prima della scoperta dell’America, quando Asti era capitale indiscussa dei commerci e fiorente centro finanziario. E così il borgo si trasforma in un tipico mercato medievale, una sorta di quadro vivente.



La manifestazione aprirà alle 11 di sabato 24 settembre e chiuderà alle 20 di domenica 25.



L’inaugurazione, alla presenza delle autorità, avrà luogo sabato mattina a mezzogiorno.



L’aspetto enogastronomico sarà, come sempre, molto curato e rispettoso del periodo storico: zuppe, salumi, formaggi, farinata, arrosticini, pesce fritto, ciambelle, torte di mele o di nocciole, friciula, paella, birra artigianale, vino e altro ancora. Banditi il pomodoro, le patate, il mais, il cioccolato e tutti i prodotti che arrivarono in Europa dopo la scoperta dell’America.

Merenda Medievale in vineria e la cucina nel Medioevo



Sarà inoltre possibile, su prenotazione, gustare una merenda medievale presso i locali della vineria di via Vassallo 2, riattivati per l’occasione dalla CNA grazie alla preziosa collaborazione del Circolo Brigante Lucano di Viatosto.



Tutti i dettagli sugli stand dell’edizione 2022 saranno reperibili sul sito della CNA.



All’alimentazione sarà dedicato anche l’approfondimento “La cucina nel medioevo tra storia e curiosità”, una chiacchierata con il farmacista Andrea Romagnolo ed il professor Remo Bagnasco, che si svolgerà la domenica mattina a partire dalle 10.30 nel cortile del Michelerio.



“L’edizione 2022 segna l’avvio della collaborazione con la Fondazione Asti Musei, sottolinea la direttrice Stefania Gagliano, in una logica di sinergia per la promozione del territorio”.

Collaborazione con Asti Musei e visita alla mostra

In entrambe le giornate del 24 e del 25 settembre la Fondazione organizzerà due visite guidate: alle 16 sarà possibile fare un piccolo tour nella Asti Medievale mentre alle 17.30 al solo costo d’ingresso (5 euro) sarò possibile visitare con una guida la mostra “Il vetro è vita”, attualmente in allestimento presso palazzo Mazzetti, che resterà eccezionalmente aperto fino alle 21.



Altro aspetto importante è l’interazione con le scuole. Nel corso di Arti e Mercanti gli studenti del Liceo Artistico “B. Alfieri” (disegno dal vivo e scultura) e quelli delli dell’I.I.S. “A. Castigliano” (sartoria ed elettrici), si cimenteranno con gli antichi mestieri.



Sul fronte delle animazioni l’edizione 2022 vede il gradito ritorno degli artisti di strada Giullari del Carretto, cui si affiancheranno i musici Rujos, ed i cavalieri di Asti Buhurt Club.



Confermata la presenza degli arcieri di ASD Astarco, dello stand delle Politiche Sociali del Comune di Asti (che quest’anno proporrà dei giochi medievali), e dei volontari del Canile di Asti (in compagnia di qualche ospite in cerca di casa).



Per i più piccoli l’imperdibile teatro delle marionette di Vincenzo Tartaglino e una proposta ad hoc, promossa insieme all’ASD VALLENSOGNO: 3 laboratori di conoscenza ed avvicinamento agli animali (pecore, galline ed asinelli).

Non mancherà il vincitore del Palio



Non meno importante, domenica alle 16 Borgo San Lazzaro sfilerà con i suoi colorati ramarri per il tradizionale giro della Vittoria.



La ventunesima edizione di Arti e Mercanti ha potuto contare, come in precedenza, sul patrocinio e sul sostegno della Camera di Commercio e della Banca di Asti, mentre il silenzio elettorale ha impedito al Comune di Asti ed alla Provincia di aderire ufficialmente.



In avvio di manifestazione non si può tacere la difficoltà incontrata nel reperimento degli espositori. Spiega la curatrice Giuliana Domenichini: “Arti e Mercanti non è soltanto una manifestazione. Arti e Mercanti è una comunità di piccoli imprenditori che ogni anno si ritrovava ad Asti nel quarto weekend di settembre. Questo prima che la pandemia ne stravolgesse le vite. Negli scorsi mesi abbiamo certificato il venir meno di oltre il 30% dei partecipanti storici: molti hanno chiuso, altri non se la sono sentita di investire in questo clima di incertezza. Per contro abbiamo riscontrato anche un trend inverso: un numero maggiore (rispetto agli altri anni) di nuove imprese ha scelto di aderire ad Arti e Mercanti, forse cogliendo il senso di ripartenza di questa edizione”.



Il nostro gruppo editoriale, More News, è partner dell'evento.