Cuneo, a palazzo Samone la mostra per i '70+2' anni del coro La Baita

Ieri (sabato 17 settembre) l'inaugurazione della mostra per i 70 anni della corale cuneese 'La Baita'.



Intitolata '70+2' - cadendo l'anniversario in quel 2020 vessato dallo scoppiare della pandemia da Covid-19 - la mostra è stata presentata in palazzo Samone. La corale ha proposto canti del repertorio, quindi saluti e ricordi.



La mostra rimarrà aperta sino al 27 settembre.