Torna anche a Fossano "Sport in Piazza": in vetrina più di venti realtà sportive cittadine

Anche a Fossano è tornato domenica 18 settembre l'appuntamento con Sport in Piazza. In una mattinata fresca ma dal cielo terso, più di venti realtà sportive cittadine hanno allestito i propri stand dimostrativi presso il Parco di Città e nelle zone limitrofe.



Basket, baseball, calcio, arti marziali, volley ma anche danza, scacchi e molti altre le discipline presenti per le strade, a disposizione dei giovani e dei giovanissimi che vogliano avvicinarsi al mondo degli sport.



La novità di quest'anno, voluta dall'assessorato comunale e sostenuta dalla fondazione CRF, è la tessera consegnata ad ogni partecipante in cui raccogliere l'attestazione di prova degli sport sperimentati. A tutti i ragazzi che raggiungono la decima disciplina verrà consegnata una maglietta griffata Sport in Piazza.



Le associazioni si presentano al pubblico dalle 9 alle 18 mentre alle 10, presso la struttura fissa del parco si è tenuta l'inaugurazione ufficiale.



L'assessora comunale Donatella Rattalino e il vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano Enrico Serafini, insieme con le autorità militari presenti e con i coordinatori delle associazioni di volontariato che prestano il proprio servizio per la manifestazione, prima tra tutta la Protezione civile, con Paolo Cavallo, hanno dato un sonoro "uno, due' tre, VIA!" con le ragazze della ginnastica, alla giornata di sport e di festa.



Queste le parole della Assessora Rattalino: "Ringrazio associazioni e volontari per la grandissima partecipazione. Lo sport fossanese si mette in mostra per poter essere conosciuto dai più giovani. Sport che è salute, disciplina ma anche aggregazione. Con fatica ma ferma volontà il Comune ha voluto sostenere negli anni di pandemia anche le realtà sportive, e questi momenti ci danno ragione, oltre ai risultati che portano il nome di Fossano in giro per l'Italia e non solo. Ringrazio come sempre la fondazione della Cassa di Risparmio per la presenza e il generoso sostegno. Come amministrazione stiamo procedendo con l'iter per ricreare una consulta comunale dello sport, che manca da anni".



La consulta dello sport si andrà dunque ad unire alle esistenti consulte femminile, dei giovani e delle attività produttive. La consulta delle famiglie invece, sciolta con decreto sindacale ad inizio anno, non ha ancora trovato ricomposizione.