Skiroll, mass start: Becchis e Bolzan campioni italiani a Maranello

Dopo la sprint corsa davanti al Museo Ferrari, a Maranello (Modena) è stata proprio una delle vetture del cavallino ad inaugurare la seconda giornata di gare della tappa emiliana della Coppa Italia Cascina Bianca di skiroll, che ha assegnato i titoli tricolori nella mass start in tecnica libera.



Dopo aver dominato la sprint, Emanuele Becchis ha concesso il bis, conquistando il titolo italiano assoluto. L’atleta dello sci club Alpi Marittime Entracque è stato il più veloce e a percorrere i 25 chilometri di gara. Becchis ha avuto la meglio nella volata finale su Riccardo Masiero (Valdobbiadene), che ha chiuso secondo (45’10’’5), tagliando il traguardo in 45’10’’. Terza piazza per Tommaso Dellagiacoma (Nordic Team Sottozero; 45’12’’).



Doppietta dell’Orsago al femminile, con Liza Bolzan (43’19’’5) che si è messa al collo la medaglia d’oro al termine dei 20 chilometri di gara, precedendo Anna Bolzan (43’22’’6) e Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama; 43’22’’7), prima tra le Giovani.



Quarta posizione assoluta e primo tra i Giovani per Aksel Artusi (Sportin Club Livigno 45’14’’9), che è salito sul gradino alto del podio davanti a Riccardo Munari (Valdobbiadene; 45’57’’3) e Diego Panari (Olimpic Lama; 46’04’’3). Come detto, al femminile la vittoria è andata ad Anna Maria Ghiddi, che ha preceduto Camilla Crippa (Polisportiva Team Brianza; 46’56’’1) e Chiara Agostinetto (Valdobbiadene; 49’15’’).



Per quanto riguarda i Master, il primo a tagliare il traguardo è stato il tre volte campione del mondo Alessio Berlanda (Team Futura; 47’09’’7), mentre al femminile si è imposta Paola Beri (Nordik Ski Valsassina; 43’30’’6). Guido Masiero (Valdobbiadene; 41’34’’) ha conquistato il primo posto tra i Master C.



Stesso podio, ma ordine di arrivo diverse per quanto riguarda gli Allievi, con Stefano Epis (Ubi Banca Goggi; 21’01’’3) che è salito sul gradino alto del podio, precedendo Davide Piccinini (Levico; 22’16’’5) e Alessandro Ricci (Olimpic Lama; 22’27’’3). Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina; 17’26’’1) ha vinto la gara femminile, davanti a Marianna Barbieri (Olimpici Lama; 17’32’’9) ed Erica Bolzan (Orsago; 17’42’’5).



Tra i Ragazzi, primo posto per Federico Sartori (Ledrense; 18’06’’6), seguito da Leonardo Sonego (Orsago; 19’05’’3) e Carlo Mariani (Polisportiva Team Brianza; 19’06’’). Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina; 11’34’’8) ha dominato la prova femminile, davanti a Nicole Falanelli (Olimpic Lama; 12’31’’5) e Alessia Callegaro (Valdobbiadene; 12’53’’3).



Tra i Cuccioli, Marco Combi (Primaluna) ha concesso il bis, aggiudicandosi anche la prova con partenza in linea con il tempo di 9’08’’1. Alle sue spalle, si sono piazzati Alessadnro Rossi (Montebelluna; 9’12’’) e Andrea Casagrande (Orsago; 9’14’’8). Al femminile, anche Gaia Biondini (Frassinoro) ha replicato la vittoria nella sprint di ieri, tagliando il traguardo in 10’16’’4, davanti a Martina Nizzi (11’18’’9) e Giorgia Florini (11’29’’8), entrambe dello sci club Olimpic Lama. Tra i Baby, il più veloce è stato Mattia Combi (Primaluna; 4’49’’), che ha preceduto la coppia dello sci club Mladina formata da Ian Tretaich (5’42’’3) e Luca Lazzari (6’15’’). Al femminile, si è imposta Ester Facchetti (Orsago; 5’23’’), davanti a Veronika Sbisà (5’24’’1) e Mija Kovic (6’33’’1), entrambe dello sci club Mladina.