Ad Alba si parla di transizione ecologica con Carlin Petrini, Gribaudo, Berruto e Schlein

Alba, stasera, domenica 18 settembre, nella nuova sala “Beppe Fenoglio” al Cortile della Maddalena, a partire dalle 21 si terrà un incontro dal titolo “La transizione ecologica”, ospite d’eccezione Carlin Petrini.



Il padre fondatore di Slow Food dialogherà con i candidati del Partito Democratico: Chiara Gribaudo, cuneese, già Deputata del PD e capolista per il collegio plurinominale delle province di Cuneo-Alessandria-Asti, Mauro Berruto, ex-CT della nazionale italiana di pallavolo e docente della Scuola Holden e Elly Schlein, in collegamento, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.



“Una grande occasione per tutti i cittadini - commenta Chiara Gribaudo - Carlin Petrini lo conosciamo tutti, il suo spessore umano e culturale è cosa nota, per cui sono molto contenta di averlo ad Alba per parlare di un tema così importante come la transizione ecologica; la sua vita, la sua conoscenza e il rapporto con la terra sono fonte d’ispirazione”.



L’incontro si pone l’obiettivo di proporre una transizione ecologica possibile, investigando i motivi per cui è necessario reagire adesso al cambiamento climatico. Conclude Gribaudo: “Riflettere su questi temi e coinvolgere la cittadinanza è fondamentale, soprattutto perché da una parte le tragedie di queste settimane, dalla Marmolada alle Marche, passando per la siccità, hanno dimostrato che non si può più ignorare la crisi climatica, mentre dall’altra c’è l’arroganza di una destra che si crede pronta a governare ma sul clima non ha altra idea se non il negazionismo puro”.