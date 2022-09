Anche Giorgio Maria Bergesio al raduno di Pontida: "La Lega baluardo degli interessi dei più deboli" [VIDEO]

"Questo prato ha un significato, un valore enorme, per noi. Di grande rappresentatività e di comunicazione: nei momenti più seri della storia del nostro paese, a cui la Lega ha sempre giocato un ruolo da protagonista, da qui sono stati lanciati messaggi veri e concreti".



Commenta così Giorgio Maria Bergesio, senatore della provincia di Cuneo, l'aria che si respira al raduno della Lega di Pontida in programma per la giornata di oggi (domenica 18 settembre). Un raduno molto partecipato, come sempre, e che vedrà alle 12 la presenza e l'intervento del leader del Carroccio Matteo Salvini.



"Abbiamo raggiunto più realtà a livello nazionale rispetto al 1990, in cui la Lega era 'un partito del nord' - spiega Bergesio - . Abbiamo grande capacità d'intento sul territorio e la capacità di trasformare le esigenze di famiglie e imprese in atti legislativi: la Lega, ormai è chiaro, è un baluardo che difende gli interessi dei più deboli, di chi ha bisogno di uno Stato forte e solido".



Di seguito l'intervento di Bergesio ai nostri microfoni: