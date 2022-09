La Lega a Pontida, Demarchi: "Subito aiuti ad agricoltura e sanità" [VIDEO]

"Bellissima anche questa Pontida, siamo oltre tre pullman dalla provincia di Cuneo e altri che ci hanno raggiunto in macchina. Una manifestazione che rappresenta molto. Forza Lega!"



Commenta così Paolo Demarchi, consigliere regionale del Piemonte ed esponente cuneese del Carroccio, l'aria che si respira al raduno della Lega di Pontida in programma per la giornata di oggi (domenica 18 settembre). Un raduno molto partecipato, come sempre, e che ha visto alle 12 la presenza e l'intervento del leader del Carroccio Matteo Salvini.



"Servono aiuti all'agricoltura e alla sanità - spiega Demarchi - . Il ministro Speranza ha tagliato 25 milioni di euro, con un ultimo colpo di coda. Faremo di tutto per destinare nuovi fondi alla sanità territoriale".



Di seguito l'intervento di Demarchi ai nostri microfoni: