La Lega a Pontida, Gastaldi: "Dal 26 settembre, pronti a riprenderci tutto" [VIDEO]

"Nonostante tutto, nonostante tutti, siamo ancora qui. Grazie Pontida!"



Inizia così il proprio intervento Flavio Gastaldi, sindaco di Genola, presente assieme a una folta compagine cuneese di rappresentanti e simpatizzanti al raduno nazionale della Lega di Pontida (in programma oggi, domenica 18 settembre). Un raduno molto partecipato, come sempre, e che ha visto alle 12 la presenza e l'intervento del leader del Carroccio Matteo Salvini.



"Essere sul territorio, sempre, è questa la nostra grande forza - ha detto Gastaldi, in un'accalorato intervento dal palco - . In questi anni abbiamo fatto tanto, confrontandoci e affrontando tagli indiscriminati ai Comuni che si scaricavano sui cittadini: la Lega degli amministratori e dei sindaci ha portato, subito, 400 milioni di euro per i piccoli comuni. Dal 25 di settembre ci riprenderemo tutto".



Di seguito le parole del primo cittadino genolese: