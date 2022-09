Manca una settimana al voto, ma i giochi (almeno nel Cuneese) sembrano già definiti

Quando manca una settimana alla data del 25 settembre, giorno in cui gli italiani saranno chiamati ad eleggere il nuovo Parlamento, sono la questione energetica con il caro bollette e le sanzioni alla Russia i temi caldi al centro della campagna elettorale.



Quella che si sta avviando a conclusione è stata probabilmente la campagna elettorale meno partecipata dal dopoguerra.



Basta osservare i tabelloni elettorali ancora pressochè intonsi per constatare che il confronto tra i leader dei vari schieramenti è avvenuto quasi esclusivamente in tv o sui social.



Pochi gli incontri a livello locale e ancor meno l’attenzione sulle problematiche del territorio, anche perché i tempi stretti e il sistema elettorale hanno fortemente penalizzato questo aspetto.



Per quanto riguarda il Cuneese, dopo il taglio dei parlamentari, è verosimile che facciano ritorno a Roma sei degli otto precedenti.



Fuori dai giochi perché non ricandidati la ministra uscente 5 Stelle Fabiana Dadone e il senatore Pd Mino Taricco.



A rappresentare la Granda a Roma resterà, con tutta probabilità, un solo senatore, Giorgio Bergesio, esponente della Lega, candidato sul collegio senatoriale uninominale del Piemonte 2, che ha in tasca la pressoché automatica certezza di fare ritorno a Palazzo Madama.



Traslocherà invece dal Senato a Montecitorio, il sindaco di Priocca d’Alba, Marco Perosino, candidato alla Camera sulla quota proporzionale nella lista di Forza Italia. È in terza posizione ma ha buone opportunità di essere rieletto.



Riconferma scontata per Chiara Gribaudo, deputata uscente e capolista del Partito Democratico alla Camera nel collegio plurinominale Cuneo-Asti-Alessandria.



Idem per la sindaca di Argentera, Monica Ciaburro, anche lei deputata uscente di Fratelli d’Italia, candidata nel collegio uninominale di Cuneo che nel 2017 era toccato al giovane leghista Flavio Gastaldi.

Ciaburro è anche candidata in tre posizioni sui collegi plurinominali.



Flavio Gastaldi, che in piena campagna elettorale ha trovato il tempo, domenica scorsa di convolare a nozze a Genola, paese dove è sindaco, è stato spostato in un collegio del Torinese dai vertici del suo partito. Per lui appena qualche rischio in più, legato soprattutto al risultato che il suo partito conseguirà in Piemonte, ma anche per lui le possibilità di un ritorno a Montecitorio sono buone.



Buone chances di rielezione ce l’ha anche il deputato uscente Enrico Costa, vicesegretario nazionale di Azione. La sua riconferma, tuttavia, difficilmente avverrà nel collegio uninominale di Cuneo dove si candida per il “terzo polo”, ma in uno dei vari collegi proporzionali del Nord Italia dov’è capolista.



Come si evince, l’essere parlamentare uscente ha costituito, in questa circostanza più che in altre, un buon atout per essere ricandidati in maniera pressochè automatica.



Per gli altri candidati cuneesi – 33 complessivamente nelle 16 liste dei collegi uninominale e proporzionale -, considerato il sistema di voto e a voler essere realisti, le chances sono poche.



Si tratta di candidature cosiddette “di servizio”, anche se qualche possibile ripescaggio potrebbe sempre essere possibile, dal momento che l’urna – una volta aperta – qualche sorpresa talvolta la riserva.







In calce i fac simili con i nomi di tutti i candidati che gli elettori troveranno sulle schede di Camera e Senato che interessano la provincia Granda.