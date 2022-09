Skiroll - Coppa Italia Cascina Bianca, a Maranello la sprint è ancora di Emanuele Becchis e Lisa Bolzan

Sono di nuovo Emanuele Becchis e Lisa Bolzan a mettere la firma sulla gara sprint di Maranello (Modena), valida come dodicesima tappa della Coppa Italia Cascina Bianca di skiroll. Per i due atleti si tratta della quinta vittoria stagionale nella specialità, a conferma di un dominio quasi incontrastato della disciplina.



Rivelatosi il più veloce anche nelle qualifiche, l’atleta dello sci club Alpi Marittime Entracque non ha avuto rivali, tagliando per primo il traguardo nella batteria finale davanti a Michele Valerio (Carisolo) e Alessio Berlanda (Team Futura). Quarta piazza, invece, per Riccardo Munari (Valdobbiadene).



Anche Lisa Bolzan aveva fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche e, nella fase a batterie, non ha deluso le aspettative. La portacolori dell’Orsago si è imposta nella finale, precedendo la giovane atleta di casa, Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama), reduce da un’ottima stagione in Coppa del Mondo, e Anna Bolzan (Orsago), mentre Sara Tenze (Orsago) si è fermata ai piedi del podio.



Tra i Children, la vittoria è andata a Davide Piccinini (Levico), che ha preceduto Stefano Epis (Ubi Banca Goggi) e Alessandro Ricci (Olimpic Lama), con Federico Sartori (Lendrese) che ha chiuso quarto. Al femminile, è stata Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) a salire sul gradino alto del podio, seguita dalla coppia dell’Olimpici Lama formata da Sofia Marcolini e Marianna Barbieri, mentre Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) è giunta quarta.



Tra i Giovanissimi, impegnati nella gimkana, si è imposto Marco Combi (Primaluna; 1’06’’50), che ha preceduto Mattia Combi (Primaluna; 1’14’’85) e Filippo Armellin (Orsago; 1’18’’50). Al femminile, il successo è andato a Gaia Biondini (Frassinoro; 1’14’’84), davanti ad Aurora Salzillo (1’25’’90) e Giorgia Florini (1’26’’34), entrambe dell’Olimpic Lama.