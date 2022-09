Ad ogni sport la sua calzatura, anche per il rally

Chi fa sport, sa bene che le calzature non sono tutte uguali. Ogni sport, per il tipo di sforzo che richiede al fisico, necessita di una scarpa con caratteristiche diverse. Tennis, calcio, corsa, pallacanestro, scherma: ad ogni specialità, con i suoi movimenti, la sua calzatura.

Non dovrebbe sorprendere sapere che questo vale non solo per gli sport fisici, ma anche per quelli legati ai motori, come karting, racing o rally.

Ebbene sì: anche i piloti hanno bisogno di calzature adeguate all’attività che svolgono. Pensiamo ad un pilota di rally professionista durante una gara: i suoi piedi si muovono continuamente tra frizione, freno e acceleratore in un percorso fatto di curve, frenate, accelerazioni, in cui è fondamentale premere e rilasciare il pedale giusto con precisione assoluta. Con ciò, è facile capire come questa attività richieda delle scarpe studiate ad hoc per i piedi dei piloti.

Le scarpe da rally o da racing devono avere ad esempio una suola che sia contemporaneamente resistente all’usura e dotata dello spessore giusto a permettere al pilota di avere la giusta sensibilità sul pedale e permettergli di reagire fulmineamente a curve, buche, ostacoli.

Al contempo, specie in uno sport dove la fatica fisica è scaricata quasi esclusivamente sugli arti inferiori, è fondamentale che la calzatura sia comoda e traspirante. Comoda, perché una gara può durare alcune ore e i professionisti ne fanno di continuo. Traspirante, per evitare che all’interno della calzatura vi sia un ristagno di sudore e umidità. In altre parole, la calzatura deve essere tale che un suo utilizzo continuativo possa provocare col tempo l’insorgere di patologie al piede del pilota.

Date le necessità peculiari delle calzature e la nicchia specializzata alla quale sono destinate, non sorprende sapere che non sono tanto le grandi case di abbigliamento sportivo a produrle, ma direttamente le aziende che producono oggetti e accessori per il rally.

Solo le aziende verticalizzate sui prodotti da racing - come l’italiana Sparco - infatti dispongono del know-how di settore necessario a realizzare delle calzature su misura per i propri clienti finali, non ultimo perché si tratta di un comparto che da sempre mantiene un forte contatto con il proprio mercato di riferimento e presta molta attenzione alle sue richieste e feedback.

Il prodotto finale sono calzature di qualità estrema che fungono da tramite impeccabile tra il piede del pilota e il veicolo che deve condurre, offrendo al contempo tutti i comfort necessari a permettergli di concentrarsi sulla guida.

Anche per questo la vendita di questi prodotti passa soprattutto attraverso canali specializzati: uno di questi è Prodriveshop, e-commerce di rally che offre tutti i prodotti legati al mondo del racing, tra cui le scarpe Sparco da rally.