Cuneo Granda Volley, doppio test match nella settimana in arrivo

Con il primo test del precampionato svoltosi sabato 17 a Villafranca Piemonte contro la neopromossa Wash4Green Pinerolo Cuneo Granda Volley ha mandato in archivio il primo mese di preparazione.

Nel rinnovato Pala Bus Company la formazione allenata da Domenico Petruzzelli parte un po' contratta ed è costretta a inseguire a lungo. Brave e caparbie le biancorosse a invertire l'inerzia e a conquistare un set durato ben 31 minuti. Le padrone di casa subiscono il contraccolpo e nei due set successivi non riescono a tenere testa alle gatte. Diversa la musica nel quarto set, in cui le cuneesi commettono qualche errore di troppo che permette alle pinerolesi di avere la meglio. I parziali: 29-31, 17-25, 15-25, 25-21. Bintu Diop, reduce da un piccolo stop, è apparsa pienamente recuperata: per lei 22 punti e 46 palloni attaccati. Per le biancorosse è stata una buona opportunità per rompere il ghiaccio in vista dei prossimi test dal coefficiente di difficoltà più alto.

DOPPIO TEST ALLE PORTE Dopo una domenica di riposo, lunedì 19 le biancorosse torneranno in palestra per preparare l'allenamento congiunto con Chieri di martedì 20 (ore 16:30, ingresso libero), che segnerà la prima in panchina del nuovo tecnico Emanuele Zanini. Martedì 20 sarà anche il primo giorno cuneese di Gréta Szakmáry, che si unirà al gruppo dopo gli impegni con la Nazionale ungherese, con la quale di recente ha conquistato la qualificazione ai Campionati Europei del 2023. Lucille Gicquel è attesa in città sabato 24, giorno in cui si disputeranno le finali del Trofeo Alpi del Mare. Nelle due semifinali di venerdì 23 alle ore 18:30 la LPM BAM Mondovì affronterà il Racing Club de Cannes, mentre alle ore 21:00 Cuneo Granda Volley scenderà in campo contro il Volero Le Cannet campione di Francia. Sabato 24 la finale per il terzo e quarto posto (ore 14:30) precederà quella che assegnerà il trofeo, in programma alle ore 17:30. A un mese esatto dall'inizio del campionato il trofeo, con ingresso libero dall'entrata principale del palazzetto, rappresenterà l'occasione per i tifosi cuneesi anche l'occasione di sottoscrivere l'abbonamento per la stagione 22/23, i cui dettagli verranno svelati nei prossimi giorni. Botteghino aperto venerdì 23 (ore 18:00-21:00) e sabato 24 (ore 14:30-17:30).

PROGRAMMA ALLENAMENTI 19-25 SETTEMBRE

Lunedì 19

Ore 8:30-11:00 tecnica e pesi

Ore 15:45 tecnica

Martedì 20

Ore 16:30 allenamento congiunto con Chieri

Mercoledì 21

Ore 8:30-11:00 tecnica e pesi

Ore 15:45 tecnica

Giovedì 22

Ore 15:45 tecnica

Venerdì 23

Ore 8:30 tecnica e pesi

Ore 21:00 semifinale Trofeo Alpi del Mare vs Volero Le Cannet

Sabato 24

Mattino: tecnica

Pomeriggio: finale Trofeo Alpi del Mare

Domenica 25

Riposo