A Mondovì torna l'Autumnus Caraxonensis, aperte le prenotazioni per esporre gratuitamente i propri lavori

Torna, domenica 9 ottobre, l'appuntamento con l'Autumnus Caraxonensis, la sagra a tema Medioevale che si svolge per le strade dell'antico rione monregalese.

La manifestazione, negli ultimi anni, ha registrato un crescente interesse da parte del pubblico, con la presenza di oltre duemila persone.

Tante le attività in programma: la sfilata in costume medievale, l'esposizione degli antichi mestieri, mostre artistiche, concorso di graffiti a tema, l'esibizione degli sbandieratori, i gonfiabili per i bambini, "Bocce quadre" e molto altro..