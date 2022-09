A Mondovì "Uno sport per tutti", la giornata dedicata all'inclusione e all'attività sportiva

Dopo un rinvio dovuto al maltempo, sabato 24 settembre torna l’atteso evento “Uno sport per tutti”.

Il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Scientifico Sportivo di Mondovì, in collaborazione con l’Associazione La stella Polare Onlus di Caselle Torinese organizzano un evento dedicato al tema “sport e disabilità”, come evoluzione del progetto “basket in carrozzina” ormai da anni inserito nel PTOF del liceo. Per l’occasione il Centro Sportivo del Beila a Mondovì ospiterà numerose società sportive del monregalese quali LPM Pallavolo Mondovì, Atletica Mondovì, Alki-Shuren-Dojo, Basket club Mondovì, L’ultima Spiaggia, Sporting Club Mondovì, ASD Tennis da Tavolo e VBC Mondovì che, con un immediato entusiasmo e non indifferente empatia, hanno aderito all’invito proposto da Mirko Trombetta, portavoce dell’associazione torinese.

L’iniziativa - patrocinata dal Comune e dal Panathlon International di Mondovì – è stata coordinata dai proff. Monica Daziano e Federico Bausone; la campagna pubblicitaria è stata preparata dalla attuale 2^A del Liceo Economico Sociale, supervisionata dal prof. Andrea Sanfilippo. L’evento si svolgerà, presso il centro polisportivo del Beila, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19. I ragazzi dello staff, gli atleti del Liceo e i rappresentanti delle società sportive consumeranno il pranzo offerto dal CFP e preparato dai cuochi del Dipartimento Solidarietà Emergenze Piemonte. Chi lo desidera, inoltre, potrà mangiare con pranzo al sacco nello spazio erboso messo a disposizione dalla struttura sportiva.

Adulti e bambini sono tutti invitati a provare le varie discipline sportive (dal tennis al basket, dal ping pong alla pallavolo, dal beach volley al sitting volley, dall’aikido all’atletica) accanto a chi ha adattato la propria specialità agonistica alla disabilità, sperimentando quanto lo sport possa essere prezioso veicolo di inclusione, nonché occasione d’incontro e socializzazione.

Per informazioni:

Instagram: digital.les_

320 4028933; 339 4132759