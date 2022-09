Domenica 25 la polenta alpina del Gruppo delle penne nere di Bra alla Zizzola

Non prendete appuntamenti per la prossima domenica 25 settembre perché le penne nere invitano tutti al pranzo che verrà cucinato dai volontari del gruppo di Bra, con l’aiuto delle sapienti cuoche alpine.

Così gli alpini braidesi danno il via alla serie di eventi che li portano a festeggiare il 100° anniversario della fondazione del sodalizio della capitale roerina.

A fare da cornice all’evento mangereccio delle penne nere sarà per la prima volta il magnifico parco della Zizzola, luogo simbolo di Bra, sulla collina cittadina: si salirà dunque ‘in alta quota’!

Un appuntamento imperdibile che sicuramente richiamerà grandi e piccini, come ormai di consueto quando le penne nere si cimentano ai fornelli, anzi… ai paioli.

Infatti pochi mesi fa, in primavera, gli stessi volontari hanno conquistato centinaia di palati dei passanti con un’edizione speciale del piatto alpino, cucinando tutta la mattina con i grandi pentoloni in rame sotto i portici di corso Garibaldi, per una raccolta benefica. Il ricavato è andato interamente al reparto oncologico del nuovo ospedale “Ferrero” di Verduno.

Stessi paioli e stessa ricetta anche per questa edizione che si terrà sulla collina braidese a partire dalle ore 12,30 con il servizio al tavolo del ricco menù: immancabile la polenta, condita con la celeberrima salsiccia di Bra e ancora, spezzatino e gorgonzola. Il tutto innaffiato da un buon bicchiere di vino. La giornata conviviale proseguirà con un divertente spettacolo per adulti e piccini grazie allo spettacolo di bolle di sapone giganti e con la possibilità di visitare gratuitamente la Casa dei Braidesi, come i concittadini amano chiamare il loro luogo simbolo, che oggi ospita un museo cittadino. All’interno proprio un’ala della mostra permanente narra del glorioso periodo della presenza degli alpini a Bra, durato quasi un secolo, essendovi stato fondato il 2° Reggimento Alpini nel 1882 ed essendo stata sede del C.A.R./Battaglione Addestramento Reclute (B.A.R.) della Divisione Taurinense fino al 1975.

La location dell’evento sarà raggiungibile sia a piedi, per aumentare l’appetito, che con la navetta gratuita che farà più volte la spola tra parti bassa e alta della città con prima partenza alle ore 10 da piazza Spreitenbach e con il primo ritorno alle ore 15 nella medesima piazza.

Visto il successo delle edizioni precedenti, è vivamente consigliata la prenotazione per garantire il posto, ad uno dei seguenti numeri di telefono: Tino 339 2906535, Piero 0172 457225, Oreste 320 1843600 / 0172 432151, Gianni 340 8404401

In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà sotto i portici di corso Garibaldi.