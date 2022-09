Trottola è la "vacca regina" della 33^ rassegna bovina di Villanova Mondovì [FOTO]

Tra i TORI, primo posto per Dinamo di Giulio Griseri, seguito da Fonzie della Nuova agricola villanovese e Florker di Damiano Revelli.

Per la categoria MANZE

Ieri pmeriggio, in piazza della Rimembranza, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei rappresentanti delle istituzioni, il sindaco Michelangelo Turco ha svelato i vincitori della 33^ rassegna della razza bovina piemontese.

Ultimi appuntamenti per la Festa dell'Addolorata a Villanova Mondovì che quest'anno ha proposto un'edizione rinnovata con la fiera mercatale e la rassegna zootecnica nella giornata di domenica.

Per la categoria VACCHE ad aggiudicarsi il titolo di "regina" è stata Trottola, di Damiano Revelli, seguita da Zucca della nuova agricola piemontese e Alba di Vincenzo Eula. Premi speciali istituiti dalla cooperativa allevatori villanovesi per Alfa di Aldo Revelli (4° posto) e Romina dei Fratelli Danna (5°). Consegnata poi una campana artigianale per la miglior vacca allevameno villanovese a Fiore della Nuova Agricola villanovese.