Mondovì: il Comune restituisce parte delle tasse alle famiglie in disagio economico

Sarà possibile per i cittadini monregalesi, residenti continuamente dal 1 gennaio 2021, presentare dal 1 ottobre fino al 19 novembre 2022 la domanda di restituzione totale o parziale dell’addizionale comunale Irpef e della Tari versate nell’anno di imposta 2021.

È il buon esito dell’accordo che, venerdì 9 settembre, il Sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, unitamente alle rispettive organizzazioni dei pensionati, per la costituzione del Fondo comunale finalizzato a tale scopo e rivolto ai nuclei familiari in situazione di disagio economico.

Per quanto riguarda la restituzione dell’addizionale comunale all’Irpef, le soglie ISEE per ottenere l’agevolazione sono state incrementate rispetto all’anno precedente: potranno accedere alla restituzione dell’addizionale comunale anno 2021 tutti i nuclei familiari con ISEE fino a 20 mila euro, elevato a 21 mila per i nuclei monocomposti.

Per quanto concerne la Tari versata nel 2021, rispetto all’anno passato , la percentuale di restituzione è stata unificata al valore maggiore pari al 40% della somma versata e la soglia ISEE è stata portata a 20 mila euro rispetto ai 15 mila del 2021. Le utenze che già beneficiano delle agevolazioni previste dall’art. 20 punto 3 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, riferito alle situazioni di disagio economico-sociale non potranno accedere al fondo restituzione Tari

E’ prevista la restituzione integrale dell’addizionale comunale Irpef fino all’esaurimento delle risorse, ovvero in proporzione allo stanziamento disponibile. In subordine, si procederà con la restituzione della Tari, fino alla concorrenza della disponibilità di stanziamento.

Nota importante la possibilità di presentare l’ISEE corrente che consente di fotografare la situazione aggiornata alla luce dei cambiamenti della situazione del nucleo familiare tenuto conto sia dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, sia dal repentino aumento del costo della vita a causa dei recenti eventi bellici.

L’avviso pubblico e la modulistica saranno disponibili a breve sul sito internet istituzionale dell’Ente. Per informazioni, assistenza e supporto nella compilazione e nella trasmissione delle domande, i cittadini possono rivolgersi alle sedi delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, che si sono impegnate a fornire gratuitamente questo servizio.