Numeri da record per BRA’S, il Festival della Salsiccia di Bra e del buon gusto [FOTO]

Il cibo, il vino, le degustazioni, gli eventi collaterali… non c’è niente come il Festival della Salsiccia di Bra e del buon gusto che faccia rima con qualità e garanzia di ottima enogastronomia.

Anche in questa edizione gli avventori hanno trovato il meglio dell’eccellenza locale servita in tavola dagli allievi dell’IPS Velso Mucci e le code per una volta valevano l’esperienza. Star della manifestazione è stata naturalmente la salsiccia di Bra, abbinata a prelibatezze come il riso, le verdure degli orti, il pane e il formaggio Bra Dop.