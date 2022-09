Posa del ponte sullo Stura a Bersezio, la sindaca Ciaburro: "E' un primo importante passo. Stiamo lavorando per il rilancio turistico di Argentera"

Un primo significativo passo per il nuovo ponte sullo Stura, in località Bersezio di Argentera, a servizio degli impianti sciistici. E' stato compiuto oggi 19 settembre.

Il vecchio ponte era stato abbattuto ormai qualche anno fa in quanto non a norma, in particolare dal punto di vista idraulico, tanto da rendere l'area a rischio esondazioni. La sindaca Monica Ciaburro era stata, quindi, costretta a procedere con l'abbattimento.

Oggi la posa del blocco prefabbricato di cemento. Nel frattempo sono stati anche interrati sotto l'alveo del fiume tutti i cavi, da quelli elettrici a quelli telefonici a quelli per l'innevamento artificiale.

Il ponte, utilizzabile da chi lavorerà agli impianti e da chi ne avrà titolo, in particolare i proprietari dei terreni, non sarà transitabile dalle auto. Potranno invece passare pedoni e bici.

Monica Ciaburro: "E' solo una prima fase, ma significativa. Abbiamo stilato un conto economico, per l'opera, di 100mila euro. La Regione ce ne ha dati 165mila, ma con la lievitazione dei costi edili siamo saliti a 207mila euro. Stiamo quindi cercando di reperire le ulteriori risorse. Argentera sta lavorando per il rilancio turistico. Abbiamo completato l'area giochi per i bambini e ora, sempre nella zona degli impianti, grazie ad un accordo con il Demanio, che ci ha ceduto alcuni terreni, potremo realizzare l'area camper. Ho ereditato una situazione difficile, ho dovuto compiere atti che hanno scatenato molte polemiche, come l'abbattimento del ponte che c'era prima. Ne avremo uno nuovo, a norma e senza rischio di esondazioni. Questo ci consentirà di sviluppare al meglio tutta quella zona, a partire dall'area sosta per i camper".