Sommariva del Bosco, consegnata ai ragazzi del 2004 la Costituzione

Si è tenuta nel mattinata di domenica 18 settembre la consegna della Costituzione a tutti i ragazzi e le ragazze nati nel 2004, che hanno compiuto o compiranno nel corso dell’anno la maggiore età.

La cerimonia si è tenuta in piazza Roma alla presenza del sindaco Marco Pedussia , della sua vice Cinzia Spagnolo , di altri assessori e di alcuni consiglieri comunali.

Un grazie per il coordinamento è stato espresso a Fatima Lazhar, assessore alle politiche giovanili, insieme al pensiero per le leve 2003 e 2002 che non hanno potuto vivere platealmente questa esperienza di festa a causa delle restrizioni sanitarie.