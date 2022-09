È tempo di Sagra dell’Uva Quagliano a Costigliole Saluzzo

L’85^ Sagra dell’Uva Quagliano di Costigliole Saluzzo, come ogni anno, porta alla ribalta i produttori del celebre vino della collina costigliolese, le tipicità della zona e la fiera in centro paese. In programma concerti, spettacoli, intrattenimenti e i laboratori musicali per i bambini.

Si inizia Venerdì 23 settembre, dalle ore 19 alle 21 con la Cena con Polenta e Spezzatino nel cortile del Municipio in collaborazione col Gruppo Alpini di Costigliole Saluzzo.

Dalle ore 21,30 terranno un spettacolo di intrattenimento i mitici Trelilu.

Sabato 24 settembre, dalle ore 21,30, è il momento di Dj set nel cortile del Municipio con Don Calo DJ.

La Sagra entrerà nel vivo Domenica 25 settembre, alle ore 9 con l’apertura del Mercatino dei Prodotti tipici e artigianato locale lungo le vie del paese.

Verrà anche aperta la Mostra fotografica “Valle Varaita, lo splendore di una valle” di Gianpiero Ferrigno presso il Palazzo Sarriod de La Tour

Alle ore 10 la Celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale “Santa Maria Maddalena”, cui seguirà l’Apertura della “Scatolata” con ricchi premi per tutti

Alle ore 11,30 l’ Inaugurazione della “85^ Sagra Regionale dell’Uva Quagliano” con la partecipazione del Gruppo bandistico “Santa Cecilia” di Costigliole Saluzzo.

Verrà quindi aperto il Banco orto-frutticolo allestito dall’Associazione Turistica Pro Loco Costigliole Saluzzo

Dalle ore alle 15, nel cortile del Municipio, il "Gruppo Canzoni in compagnia" propone un viaggio musicale tra gli anni '70 e il 2000.

Intrattenimento per bambini e famiglie con sfilata, musica e folklore della "Banda folkloristica di Barge".

Saranno aperti anche i Laboratori musicali a cura di “La Fabbrica dei Suoni” per bimbi 0/3 anni con orario 16-16,45, e quello per bimbi 3/6 anni con orario 17-17,45, presso il Giardino degli Alteni (Palazzo La Tour)

Prenotazione telefonica consigliata presso la Segreteria FdS al n. 0175 567840 o info@lafabbricadeisuoni.it