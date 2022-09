I bonus scommesse più interessanti dei bookmakers AAMS nel 2022

Tanti appassionati di scommesse in Italia. I nuovi bookmakers online cercano sempre promozioni appetibili per conquistare un pubblico sempre più ampio. Vediamo i bonus più interessanti.

Il gioco d’azzardo, in Italia, è regolamentato in maniera molto severa. Questo è molto importante e nasce come risposta alla grande crescita del mercato illegale che, da sempre, viene combattuto con tutti i mezzi possibili nel nostro Paese. Coloro che sono appassionati di sport (e non solo perché abbiamo anche le scommesse speciali) sono, di solito, molto intrigati da quello che viene proposto nei nuovi siti scommesse italiani che, da un po’ di tempo a questa parte, sono sempre più performanti e sempre più vari.

chiusura forzata delle agenzie scommesse, sale giochi e bingo e casinò reali, c’è stato un boom del mercato digitale che, grazie a una tecnologia sempre più dedicata, è il preferito dagli scommettitori. Parliamo di siti e app con palinsesti enormi e con bonus e promozioni davvero molto interessanti. Facciamo, comunque, sempre molta attenzione ai requisiti di puntata (cioè al numero di volte che si deve giocare per poter ottenere il bonus) che, a volte, risultano un po’ ostici soprattutto per coloro che non sono così avvezzi a giocare così tante tante volte in poco tempo.

Promozioni siti scommesse: i bonus sono sempre più importanti

I migliori bonus siti scommesse sono molto attenti a tutto ciò che interessa al giocatore, questo è chiaro anche aprendo un sito legale a caso di quelli più famosi che operano nel nostro territorio. Il fatto di aver dato così tanta importanza a mercati così diversi rappresenta in pieno quello che è l'obiettivo di ogni piattaforma: accontentare il giocatore che potrà divertirsi puntando su questo o quell’evento senza difficoltà. Possiamo, dunque, affermare che le promozioni attuali siano molto variegate e interessanti per ogni giocatore.

I bonus, infatti, con la crescita esponenziale del betting online, sono diventati sempre più importanti e sono diventati sempre più specifici. Abbiamo i bonus di benvenuto con e senza deposito, abbiamo delle promozioni dedicate agli utenti già iscritti, abbiamo dei bonus con codice che possono essere riscattati dopo un tot di puntate e tanti altri. L’importante, e questo è chiaro, è fidelizzare il cliente che può, in pratica, puntare su tutto, anche su un nuovo acquisto di calciomercato come Origi. Questa varietà è una delle caratteristiche principali delle piattaforme che troviamo sul web e sono quelle che, con la velocità di esecuzione delle puntate e le tante quote e pronostici sempre in tempo reale, hanno cambiato la visione e le abitudini degli italiani nel betting e nell’uso delle piattaforme digitali.

Le app per scommesse sono il futuro?

Anche se il Decreto Dignità del 2018 ha cambiato l’assetto di pubblicità e sponsor vietandoli non è cambiato di molto l’attaccamento dell’italiano verso le scommesse e il gioco d’azzardo, ampliando, con meno dubbi, tutto il settore digitale che, negli ultimi anni, non solo è preferito ma ha, nettamente, distanziato tutto quello che riguarda la scommessa in agenzia. Questo è accaduto, certamente, grazie alle app per le scommesse che sono diventate sempre più usate, grazie alla diffusione capillare degli smartphone nelle nostre vite.

Queste app, poi, sono uguali ai siti che si trovano online e funzionano in maniera ancora più veloce permettendo allo scommettitore di avere tutto a portata di clic in un lasso di tempo veramente breve. Ovviamente, visto che le nostre vite sono decisamente stressanti e piene, avere un’applicazione su cui poter fare una scommessa in pochissimi secondi e dal nostro cellulare, di sicuro non ci complica la vita, anzi ce la semplifica in maniera evidente.

Ogni app legale, poi, è un’app sicura, quindi un’applicazione in cui poter inserire i propri dati personali e i propri dati bancari senza nessun problema. Proprio questo tipo di protezione ha permesso la diffusione del betting digitale in tutto il mondo. Un customer service a livello riesce, comunque, a fare la differenza rispondendo, live, a ogni tipo di dubbio o domanda che venga posta dall’utente. Anche un servizio clienti che funzioni può fare la differenza e migliorare l’esperienza utente in maniera netta consentendo una diffusione sempre maggiore delle app e delle piattaforme.