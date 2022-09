Inizia con la musica dal vivo la stagione 2022/23 di salsa, bachata e kizomba all’Imperial Dance di Cuneo

Oltre le più rosee aspettative l’evento riservato ai tesserati dell’associazione sportiva Imperial Dance di Cuneo dove la musica cubana dal vivo è stata l’assoluta protagonista della sera.



Ha introdotto la serata Eros Ghio “... insieme al mio staff abbiamo organizzato questo evento serale con aperitivo in musica per dare la possibilità a tutti i nostri allievi di poter trascorrere una bella serata ascoltando e ballando musica dal vivo. Gli straordinari artisti cubani ROY Aron e JULIO Cesar non hanno tradito le nostre aspettative e ci hanno trasportato per un paio d’ore nella lontana tradizione musicale cubana”. In serata anche Dj Set Salsa, Bachata e Kizomba con Prince DJ & Elisa DJ.



Ilaria Diana “questa settimana iniziano i corsi e le prove gratuite per chi non ci conosce! Fortunatamente il buon lavoro svolto negli anni passati ci permette di offrire ai nostri allievi una buona proposta formativa suddivisa in base a quanto ognuno di loro già conosce”.

lunedì dalle ore 20 alle 21: corso Salsa e Bachata per principianti

lunedì dalle ore 21 alle 22: corso Salsa e Bachata livello intermedio

martedì dalle ore 20 alle 21: corso Salsa e Bachata livello avanzato

mercoledì dalle ore 20:30 alle 21:30: corso Salsa e Bachata livello pre-intermedio

venerdì dalle ore 20:30 alle 21:30: corso Kizomba per principianti

Programmazione corsi

“L’offerta formativa non si esaurisce con i corsi collettivi ma tutti i giorni dalle ore 15 alle 20 e dopo le 22, è possibile prenotare le lezioni private individuali o di coppia con noi insegnanti” ci conferma Anna Ferrero “… andando così a lavorare, migliorare e correggere lo stile di ballo di ogni singolo partecipante”.

In più la domenica sera tutti i tesserati all’Imperial Dance potranno partecipare gratuitamente alle pratiche guidate, momenti dedicati alle prove dove TUTTI ballano con TUTTI e nessuno resta escluso.

Durante l’anno sarai invitato agli eventi Imperial Dance con feste organizzate esclusivamente per gli allievi in cui potrai mettere in pratica quanto imparato divertendoti e scoprendo tante nuove amicizie.

Prenota una prova gratuita per la settimana dal 26 al 30 settembre: https://wa.me/393403311994 che si terrà presso la sede Imperial Dance in via della motorizzazione 52B a Cuneo.

Chiama il 340-3311994 per ulteriori informazioni o visita il sito www.imperial-dance.it.