Alba, la cooperazione protagonista al Festival Circonomia

Conto alla rovescia per l’appuntamento con Circonomia, il festival internazionale dell’Economia Circolare e della Transizione Ecologica.

Mercoledì 21 settembre, alle 18, presso Palazzo Banca d’Alba, la cooperazione e la circolarità saranno protagoniste assolute di un talk dedicato alle sfide del futuro per favorire una corretta transizione ecologica.

Economia circolare significa chiedersi come è fatto, da dove arriva un materiale e dove finirà dopo l’utilizzo, quale e quanta energia è stata prodotta per realizzarlo o per smaltirlo.

A queste e altre domande cercheranno di rispondere Riccardo Moro, professore dell'Università degli Studi di Milano, Giorgio Arienti, direttore generale di Erion Weee, Alessandro Durando, presidente di Confcooperative Cuneo, Alessandra Brogliatto, coordinatrice commissione dirigenti cooperatrici Piemonte, e Marta Bonucci, giornalista di Fasi.Eu.