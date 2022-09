Cuneo, venerdì il nuovo corteo del Fridays For Future. Bellini: "Crisi climatica tema reale e presente"

Tutto pronto, a Cuneo, per la nuova manifestazione organizzata dal direttivo Fridays For Future: appuntamento alle 9 di venerdì 26 settembre in piazza Europa, si procederà per circa un'ora con il corteo sino a piazza Foro Boario, dove avrà luogo un concerto che riunirà alcune band giovanili cuneesi e gli interventi di diverse associazioni.

Negli ultimi giorni il direttivo si è profuso in sforzi per pubblicizzare il più possibile l'appuntamento di venerdì.

Durante il weekend, infatti, è stato organizzato un banchetto al Bike Village del Parco Fluviale, nel quale è stata organizzata un'attività con le scuole medie e poi sondaggi, quiz e attività incentrate sulla crisi climatica e sulla promozione della mobilità sostenibile. Nel corso delle settimane, poi, Fridays For Future ha anche installato cartelloni all'entrata degli istituti superiori di Cuneo.

"La crisi climatica non è più argomento appanaggio dei giovani e di chi ha in mano il futuro ma una realtà presente e fattuale che coinvolge tutti, come si è visto in estate con il lungo periodo di siccità estrema che abbiamo vissuto - ha detto Luca Bellini, tra gli organizzatori della manifestazione - . Speriamo si uniscano in tanti, venerdì, anche perché siamo vicini alla data elettorale; serve dire a chiunque guiderà il paese da lunedì prossimo che le tematiche ambientali non sono da tralasciare".