"Fagiolo, la salute nel piatto": convegno a Rocca de' Baldi

L’importanza dei legumi in generale e dei fagioli in particolare è dimostrata dal fatto che la Food and Agriculture Organization (Fao) li ha definiti "semi nutrienti per un futuro sostenibile". Occorre quindi "sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo importante dei legumi per una produzione alimentare sostenibile e per una dieta sana e sul loro contributo alla sicurezza alimentare e alla nutrizione; promuovere il valore e l’utilizzo dei legumi in tutta la catena alimentare, i loro benefici per quanto riguarda la fertilità del suolo e i cambiamenti climatici e la lotta alla malnutrizione; incoraggiare connessioni attraverso tutta la catena alimentare per promuovere la produzione di legumi, incoraggiare il potenziamento della ricerca e affrontare le sfide nel campo del commercio dei legumi" (FAO 2016).

I legumi inoltre sono importanti per la rotazione con altre colture poiché sono azotofissatori, aumentano quindi la fertilità del terreno.

L’Antica Fiera del Fagiolo, organizzata dal 23 al 26 settembre a Rocca de’ Baldi dal Comune, dalla Proloco Associazione Turistica Roccadebaldese, dal Comizio Agrario di Mondovì e dal Centro Studi Etnografici Museo “Augusto Doro”, si inserisce, quindi, a pieno titolo negli obiettivi della FAO per favorire la produzione e il consumo dei legumi e, in particolare, per promuovere il fagiolo tipico del territorio roccadebaldese ossia il “POIS ‘d Crava”.

Nell’ambito della Fiera sabato 24 settembre alle ore 17 presso il Castello di Rocca de’ Baldi si terrà il Convegno dal titolo “Fagiolo: la salute nel piatto”.

Partecipano la dott.ssa Marzia Milano: “Fagioli tanti buoni motivi per mangiarli”;

Enrico Barbieri: “L’esperienza degli Orti di Rusei”

Guido Viale: “I legumi: ricette”

Brunella Gazzola: “I consigli della cuoca”

L’Antica Fiera del Fagiolo ha inoltre un ricco programma di eventi consultabile sulla pagina Facebook della Proloco Associazione Turistica Roccadebaldese: https://it-it.facebook.com/prolocoRoccadebaldese01/