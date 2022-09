Vicoforte: visite alla cupola del Santuario anche il venerdì

Dopo il successo della stagione estiva - e la grande affluenza durante i giorni della Fiera del Santuario di Vicoforte - una nuova occasione di visita si aggiunge a quelle già previste nel fine settimana: dal 23 settembre si potrà vivere l’esperienza di salita e visita alla cupola del Santuario di Vicoforte anche il venerdì alle ore 15 e alle ore 16.30.



L’iniziativa, nata per rispondere alla crescente domanda del pubblico affascinato dalla possibilità di scoprire la cupola ellittica più grande al mondo, amplia il numero di posti disponibili per permettere ai visitatori di fruire di un’esperienza unica in una stagione sorprendente per il monregalese.



L’autunno infatti vede il Cuneese protagonista di manifestazioni ed eventi che rilanciano il territorio in uno dei periodi più magici dell’anno. Un’occasione in più dunque per scoprire uno dei massimi capolavori del Barocco piemontese e le meraviglie che lo circondano.



Per informazioni o per prenotare la propria salita e visita alla Cupola è possibile contattare il call center al numero 0174/330976 o all’indirizzo e-mail booking@kalata.it.