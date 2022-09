Savigliano, la minoranza interroga il sindaco sulla presentazione in città della candidatura di Dalmazzo

Il gruppo consiliare della minoranza di centrosinistra “Spazio Savigliano”, di cui fanno parte Paolo Tesio, Giorgia Seliak e Giacomo Calcagno, ha presentato un’interrogazione che verrà discussa nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 22 settembre.

Un’interrogazione che riguarda la scelta fatta dalla maggioranza del sindaco Antonello Portera di schierarsi con il centrodestra per l’elezione del presidente della Provincia in appoggio al sindaco di Lagnasco, Roberto Dalmazzo.

Scrivono i tre esponenti dell’opposizione: “In data 29 agosto, presso i locali comunali della Confraternita della Misericordia – Croce Nera – si è svolto l’evento di presentazione della candidatura del sindaco di Lagnasco, Roberto Dalmazzo, alla Presidenza della Provincia di Cuneo, la cui elezione avverrà il 25 settembre, unitamente alle votazioni per il Parlamento nazionale. A tale evento – rilevano gli interroganti – hanno partecipato, insieme al sindaco Portera, i sindaci e i consiglieri della Provincia che hanno voluto esprimere il loro appoggio alla candidatura di Roberto Dalmazzo, oltre ovviamente al pubblico. In data 13 settembre – proseguono i tre consiglieri di opposizione – la consigliera Seliak ha presentato una richiesta di accesso agli atti per avere maggiori informazioni in merito alla prenotazione ed al pagamento dell’evento ma ad oggi, 19 settembre, termine di scadenza per la presentazione delle interrogazioni in vista del prossimo Consiglio comunale del 22 settembre, non è stato dato alcun riscontro benchè si tratti, a nostro sommesso avviso, di una richiesta piuttosto semplice da evadere ed alla quale – volendo – sarebbe stato opportuno dare una tempestiva risposta. Vista la poca trasparenza sul punto – spiegano i tre consiglieri comunali – riteniamo doveroso fare chiarezza, così da poter tranquillizzare la cittadinanza che un simile evento, puramente politico, organizzato a beneficio di una componente politica e non certo dei cittadini saviglianesi e sul quale, è bene precisarlo, non vi è stato alcun confronto in Consiglio o in altra sede, non è stato organizzato a spese dell’amministrazione saviglianese, ossia con denaro dei cittadini”.

Fatte queste premesse, Tesio, Seliak e Calcagno chiedono a Portera di chiarire “da chi è stata effettuata la richiesta per la prenotazione dei locali comunali della Croce Nera per l’evento di lunedì 29 agosto”.

E ancora “da chi è stato effettuato, ed in che misura, il pagamento degli oneri/canone/indennità dovuti per l’affitto dei locali comunali in questione”.