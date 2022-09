“Spazio Savigliano” sprona la maggioranza ad assumere una decisione sul nuovo ospedale

Il presidente della Regione Alberto Cirio è stato chiaro: “Sul nuovo ospedale del quadrante Nord Ovest cuneese la scelta del sito dove realizzarlo va assunta entro ottobre”.

La questione è quindi oggetto di discussione da parte delle amministrazioni dei territori interessati e l’argomento tiene banco, in particolare, a Savigliano, città destinata ad ospitarlo.

La Regione attende indicazioni per evitare di portare la questione in Consiglio regionale, dove potrebbe impantanarsi con conseguente allungamento dei tempi. Se vi fosse unanimità da parte dei territori interessati – Saviglianese, Saluzzese e Fossanese – la Regione ne prenderebbe atto e il via libera all’iter sarebbe più agevole.

La palla è oggi nelle mani dell’amministrazione saviglianese cui spetta, in ultima analisi, la scelta dell’area.

Il tema sarà oggetto di confronto giovedì sera durante il Consiglio comunale.

E proprio in vista di questo appuntamento è stata presentata questa mattina (lunedì 19 settembre), insieme ad altre, un’articolata interpellanza da parte del gruppo di minoranza di “Spazio Savigliano” dal titolo emblematico: “Ospedale unico Fossano-Saluzzo-Savigliano: l’amministrazione sta a guardare?”.

Scrivono i tre consiglieri di opposizione, Tesio, Seliak e Calcagno, con una disamina dell’argomento con senza qualche spigolosità polemica: “Dopo alcuni mesi di silenzio, negli ultimi giorni sono emerse diverse notizie di stampa relative al futuro assetto della sanità cuneese. In particolare, sul nuovo ospedale di Cuneo (struttura Hub cruciale per tutto il Cuneese) pare che l’intervento sarà finanziato con la formula del partenariato pubblico-privato che andrebbe a sostituire i fondi Inail, contrariamente a quanto inizialmente sostenuto dalla Regione e sottolineato in ogni occasione dall’assessore regionale alla Sanità Icardi. La prima preoccupazione che nasce – osservano gli interpellanti – è che la stessa formula per il reperimento delle ingenti risorse necessarie alla costruzione di un nuovo presidio sanitario, ovvero i fondi Inail, erano stati destinati a suo tempo al finanziamento del nostro ospedale di territorio, ma su questo punto tutto tace e non sembra che l’amministrazione si sia fatta sentire o abbia avanzato istanze alla Regione. La scorsa settimana – prosegue il testo dell’interpellanza – il governatore Cirio ha annunciato che entro la fine di ottobre verrà decisa la localizzazione del nuovo ospedale di pianura, ovvero quello che dovrebbe sorgere a Savigliano, inglobando quello di Saluzzo e Fossano. Ma non è chiaro se sarà il Consiglio regionale a farlo o la Giunta stessa. Insomma il timore che si tratti ancora di strategia dell’annuncio purtroppo è fondato. In un contesto così incerto, dalle evoluzioni repentine, caratterizzato dai facili annunci – annotano Tesio, Seliak e Calcagno – ci sembra occorra coesione, rapidità e velocità di esecuzione per non far passare questa storica occasione. Bisogna trovare una soluzione condivisa con i Comuni del territorio sulle possibilità di localizzazione, posto che la soluzione della localizzazione vicino all’ospedale Santissima Annunziata risulta impraticabile come ammesso dallo stesso Icardi”.

E qui l’attacco della minoranza “Spazio Savigliano” si fa più duro perché chiama in causa il sindaco, Antonello Portera.

“Non basta nominare un assessore ad hoc – scrivono – per dimostrarsi sensibili al tema; occorre essere in grado di esprimere una posizione netta, anche per non fornire ulteriori alibi alla Regione. In questi mesi l’amministrazione Portera è stata particolarmente silente, non ha mai espresso una posizione chiara in merito e continua a non esprimersi , quasi volesse posporre il problema e lasciar decidere ad altri non essendo in grado di esprimere una posizione comune e condivisa. Possiamo comprendere la difficoltà di una maggioranza che su diversi punti ha espresso in più occasioni posizioni difficilmente conciliabili, ma i problemi interni – aggiungono i tre – non possono fermare l’azione di una città. Il territorio non si può permettere di perdere questa storica occasione”.

E poi i tre consiglieri di opposizione tirano in ballo (pur senza citarlo espressamente) Francesco Villois, consigliere comunale di maggioranza e presidente dell’associazione “Amici dell’ospedale Santissima Annunziata”.

“Occorrono chiarezza e trasparenza, ragion per cui – è scritto nel testo dell’interpellanza – non mancheremo occasione di sottolineare che riteniamo inopportuna la presenza sui banchi della maggioranza di un consigliere che mantiene contemporaneamente la presidenza di un’associazione che negli anni ha fatto della propria meritoria azione a sostegno del mantenimento dell’attuale ospedale un’opera trasversale e senza colore politico”.

I tre esponenti di minoranza aggiungono poi alcune osservazioni di natura più strettamente sanitaria.

“Parallelamente a ciò – scrivono ancora -, in questa situazione di incertezza si sta assistendo ad una perdita di diverse professionalità dell’attuale SS. Annunziata in seguito a pensionamenti e trasferimenti, salvo gli arrivi di alcuni nuovi primari. Anche su questo occorre continuare a presidiare per garantire un livello di qualità alto e affinchè non avvenga uno svuotamento sistematico al fine di favorire gli ospedali limitrofi, in primis Verduno. Mantenere le eccellenze sul territorio – osservano – è fondamentale tanto quanto portare a compimento il nuovo ospedale unico del quadrante”.

Dopo questa lunga disamina, Tesio, Seliak e Calcagno chiedono al sindaco Portera “di sapere quali siano i prossimi passi individuati dall’amministrazione e quali iniziative intenda portare avanti e, trattandosi di interpellanza, chiediamo ai gruppi consiliari di esprimersi in merito alla loro posizione e alla loro disponibilità a lavorare tutti insieme per raggiungere il risultato atteso, ovvero al più presto che venga definito un progetto per il nuovo ospedale che sia credibile, finanziabile e realizzabile”.