Cinque cuccioli, in cattive condizioni, abbandonati in un orto albese

ALBA - Questi 5 cuccioli, in cattive condizioni, sono stati abbandonati venerdì notte, all'una circa, nelle vicinanze di Alba, precisamente in un orto adiacente ad una casa. Le telecamere hanno ripreso la persona che li ha abbandonati nell’orto e nelle riprese si vede chiaramente anche la sua automobile.

L’associazione Amici di Zampa invita l’autore del gesto, e chiunque sapesse qualcosa in merito, di mettersi in contatto con loro, in modo da poter provvedere a sterilizzare immediatamente la mamma, per evitare il possibile abbandono di altri cuccioli.

Amici di Zampa ricorda che l’abbandono è un reato penale, perseguibile per legge ai sensi dell'articolo 727.

Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba