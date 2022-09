Calcio Serie D: turno infrasettimanale, Bra sul campo della Sanremese

Il girone A di Serie D si prepara a vivere il quarto turno di campionato, primo infrasettimanale della stagione 22/23.

Impegni complicati per Bra e Fossano, entrambe reduci da una sconfitta (0-1 casalingo con la Castanese per i giallorossi, identico passivo per i blues a Casale)

Mercoledì pomeriggio (fischio d'inizio alle 15) la squadra di Floris sarà impegnata sul campo della capolista Sanremese, unica a punteggio pieno ma già battuta dal Bra nella gara di Coppa. Fossano atteso dal derby piemontese contro il Chieri.

Diverse le variazioni di orario e data del fischio d'inizio già comunicate: Pinerolo-Fezzanese si gioca venerdì 23, Borgosesia-Legnano, Castellanzese-Vado, e Derthona-Ligorna giovedì 22.

PARTITE E ORARI

Asti-Gozzano (mer 21 ore 15)

Borgosesia-Legnano (gio 22 ore 18)

Castanese-Sestri Levante (mer 21 ore 15)

Fossano-Chieri (mer 21 ore 15)

Pont Donnaz-Casale (mer 21 ore 15)

Sanremese-Bra (mer 21 ore 15)

Chisola-Stresa V (mer 21 ore 18)

Castellanzese-Vado (gio 22 ore 16)

Derthona-Ligorna (gio 22 ore 17,30)

Pinerolo-Fezzanese (ven 23 ore 15)

CLASSIFICA: Sanremese 9, Asti, Vado 7, Gozzano, Sestri L 6, Casale, Castellanzese, Borgosesia 5, Bra, Ligorna, Chieri, Pinerolo 4, Fezzanese, Castanese, Derthona, Pont Donnaz 3, Stresa 2, Fossano 1, Legnano, Chisola 0