Ciclismo, Mondiali Wollongong - Matteo Sobrero e gli altri azzurri in cerca di riscatto: "Testa alla staffetta di mercoledì"

Quindicesima posizione, per Matteo Sobrero, nella cronometro èlite di Wollongong, seconda prova svoltasi nella giornata d'apertura del Campionato del Mondo in Australia.

Il corridore di Montelupo Albese, poco brillante come i suoi compagni di squadra, punta a voltare pagina e mette nel mirino la staffetta di mercoledì.

Sobrero (federciclismo): "Gara per me difficile, perché il vento credo mi abbia penalizzato per le mie caratteristiche fisiche. Mi ero ripromesso di entrare nei 10, invece sono 15°; diciamo che sono contento a metà. Adesso però guardiamo alla staffetta. Abbiamo preso le misure al percorso e siamo tutti motivati per cancellare la giornata di oggi."