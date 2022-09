Triathlon: fantastico bronzo del cuneese Alberto Demarchi agli “Europe Triathlon Multisport Championships”

Fantastico Bronzo di Alberto Demarchi, impegnato con la squadra nazionale agli “Europe Triathlon Multisport Championships” che si stanno svolgendo a Bilbao-Bizkaia (Spagna).

Il giovane cuneese, rappresentante della società “Cuneo 1198” torna a casa con al collo una splendida medaglia di bronzo conquistata al termine di una prova maiuscola, condotta in rimonta dopo una prima frazione che l’ha visto leggermente attardato rispetto ai primi.

Giornata fresca ma bella, ideale per la gara e ritmo che ha messo a dura prova tutti gli atleti, in particolare nella frazione ciclistica, dove si sono viste alcune cadute. Proprio in bici c’è stata l’azione decisiva con ripetuti scatti dei due italiani Sanguinetti e Demarchi, seguiti a ruota dai belgi, francesi e spagnoli. Negli ultimi 2.5 km di corsa, il portacolori Cuneo1198 pativa un po’ la stanchezza ma, al primo anno tra i grandi, riusciva a portare a casa una splendida medaglia di bronzo U23.

Nella gara Junior femminile, buona prestazione di Eleonora Demarchi che, dopo essersi staccata dalle prime quattro atlete in prima frazione, è riuscita a rimanere in testa al gruppo delle immediate inseguitrici chiudendo la gara al 5° posto.

Grande soddisfazione del CT della nazionale Andrea Compagnoni che vede premiato il suo lavoro anche dalla vittoria di Giorgia Priarone (Elite femminile), dal 6° posto di Andrea Sanguinetti (Elite maschile), oltre ai buoni piazzamenti di Daniele Gambitta e Davide Menichelli.