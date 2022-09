Nell'intervallo di Torino-Sassuolo l'esibizione de 'Le Nuvole asd'

Le NUVOLE ASD nonché FICEC TEAM ITALIA ICU categoria SPECIAL è stata invitata sabato sera allo stadio olimpico di Torino a fare l'esibizione durante l'intervallo della partita di serie A Torino-Sassuolo.



“È stata una grandissima emozione e lo speaker del Torino ha sottolineato che il cheerleading è uno sport per tutti e che noi come squadra puntiamo all'inclusivita' tra ragazzi speciali e normodotati. Ha sottolineato più volte che noi siamo due volte campioni nazionali Ficec e da luglio campioni europei ECU rendendoci tutti molto felici. I ragazzi finita l'esibizione erano euforici ed orgogliosi di fare parte di questa squadra che ad aprile andrà negli Stati Uniti ad Orlando a rappresentare la nazionale italiana. Unico rammarico in noi di non avere portato fortuna alla squadra del Torino calcio. Si ringrazia il Torino FC e i nostri allenatori presenti in questa occasione” racconta Isabella Berardo presidente dell’associazione che da anni raggruppa questi ragazzi speciali.