Torna a Caraglio "Fare Teatro", con Santibriganti

Torna al teatro civico di Caraglio “Fare Teatro” con Santibriganti. Da ottobre 2022 a giugno 2023 per cimentarsi nell'arte della recitazione. Un viaggio di scoperta dentro se stessi, imparando il contatto, la trasformazione e l'espressione delle emozioni.



Mercoledì 28 settembre, presso il teatro, alle 17 per i bambini, alle 18.30 per i ragazzi e alle 20.30 per gli adulti si terrà la presentazione del corso annuale e delle varie attività in programma, in collaborazione con Teatranza, spazio delle arti e della persona e sotto la direzione artistica di Maurizio Bàbuin.



Da ben 34 anni. Santibriganti Teatro offre una scuola di teatro triennale, corsi di formazione teatrale per ragazzi, “giocare al teatro” per bambini, laboratori tematici, saggi ed estate ragazzi con il teatro. I docenti della scuola sono registi e attori con esperienza professionale pluriennale nei diversi settori dello spettacolo.



LE PROPOSTE DI SANTIBRIGANTI

La “Scuola di teatro” ha una durata prevista di tre anni, con una lezione settimanale (dalle ore 20.30 alle ore 23) a partire da ottobre. Un corso agile, dinamico, dove apprendere con leggerezza e divertimento, non disgiunti dall’impegno, i basilari elementi dell’arte attorale e del fare teatro grazie alla presenza di competenti e motivati attori registi. Durante i 3 anni di percorso formativo, gli allievi avranno la possibilità di confrontarsi con differenti tecniche e metodi interpretativi. Al termine di ogni annualità è previsto un saggio spettacolo e, a conclusione del percorso, un diploma di frequenza.



Il "Corso di formazione teatrale per ragazzi" è invece un progetto di formazione che utilizza i mezzi espressivi e le tecniche teatrali, con una particolare attenzione all’età dei partecipanti. Il fascino del Teatro e dell’arte dell’attore, proposti con il giusto approccio, possono essere un tassello importante nel percorso di crescita dell’adolescente. È prevista una lezione settimanale dalle ore 17.30 alle 19. A conclusione dell’anno un saggio spettacolo e l’attestato di frequenza.



Al corso di "formazione teatrale per bambini" si potrà giocare a fare teatro socializzando, lontani dalla competizione, e dare la possibilità ai giovani partecipanti di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità e strumenti comunicativi utili a relazionarsi con se stessi e il mondo circostante. È prevista una lezione settimanale dalle ore 17.30 alle 19. A conclusione dell’anno un saggio spettacolo e l’attestato di frequenza.



Tra i laboratori previsti, infine, "Parlare e agire in pubblico". Aiuterà i partecipanti ad essere padroni della propria comunicazione verbale e non verbale, diventando più sicuri di sé, dei propri gesti, azioni, parole utilizzando al meglio e in positivo l’emotività che ognuno di noi possiede. Sono previsti 12 incontri di due ore settimanali, dalle 20.30-22.30, da febbraio ad aprile 2023, insieme ad un attestato di frequenza



Informazioni ed iscrizioni presso la biblioteca comunale di Caraglio in via Contardo Ferrini, telefonando allo 0171.617714 (da martedì, giovedì e venerdì 14.45-18, mercoledì e sabato 9-12) oppure a Santibriganti Teatro, su instagram e facebook o telefonando allo 011 645740 (lunedì dalle 10.30 alle 16.30, dal martedì al venerdì​ dalle 14 alle 18).