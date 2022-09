Bra ospita la quarta edizione della WAB, che apre i propri spazi anche agli artisti uomini

Giunta ormai alla quarta edizione, ad ottobre torna WAB "Women Art Bra", biennale di arte contemporanea dedicata esclusivamente alle donne e alla loro creatività: disegni, dipinti, sculture, incisioni, grafica, fotografia e molto altro, esposti al Movicentro di Bra. L’evento è promosso dalla Consulta per le Pari Opportunità, e quest’anno vedrà la partecipazione di "119 artiste, provenienti da 17 regioni d’Italia, ma anche da Francia e Germania", anticipa la sua presidente, Agata Comandè. "Queste provengono prevalentemente dal mondo accademico, sono insegnanti oppure stanno seguendo un percorso di perfezionamento in laboratorio".

La novità principale di quest’anno è inoltre l’inclusione di giovani artisti e di artisti di genere maschile. Una scelta che riflette l’idea secondo cui "il cambiamento della posizione delle donne, anche nel mondo dell’arte, è in mano soprattutto alle giovani generazioni, a cui dobbiamo rivolgerci in particolare, e nell’interazione tra maschile e femminile. Per questo abbiamo aperto l’esposizione anche agli uomini e abbiamo proposto il tema dell’uguaglianza di genere, del diritto della donna di esprimere se stessa e la propria creatività nonché di essere vista come artista con la stessa serietà degli uomini".

L’obiettivo dell’esposizione rimane dunque sempre quello di "offrire alle artiste uno spazio espositivo in modo che critici d’arte, galleristi, e tutto quello che gira intorno al mondo dell’arte si accorga che esiste una creatività femminile di grande pregio che deve essere accolta e valutata nel modo migliore. La parità di genere passa infatti anche attraverso l’arte, il riconoscimento di diverse tipologie di manifestazioni che esistono all’interno di una persona", conclude Comandè.

WAB 2022 verrà presentata ufficialmente giovedì 22 settembre alle 17.30 con la conferenza stampa a Palazzo Mathis, mentre l’inaugurazione si terrà sabato 1° ottobre alle 16 al Movicentro, e la conclusione il 23 ottobre alle 16 all’auditorium di BPER Banca. In questa occasione saranno conferiti i premi del pubblico, della critica, le menzioni di merito e i premi delle associazioni del territorio.